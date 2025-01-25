陳俊安高溫下拍古裝劇中暑 身體響警號 多鍛練以防萬一 (16:34)

前香港先生陳俊安（Otto，原名陳志健）近日拍完內地劇集回港小休，寫揮春送給好友，祝福大家蛇年健健康康，出入平安。他表示去年在內地拍了多齣電視劇和電影，包括電影《破局者迷》，劇集《芻狗之血》、《一笑隨歌》、《錦月如歌》及《朝雪錄》，拍攝期間遊走不同城市和地方。Otto說︰「去年拍攝一部古裝劇時很難忘，第一次在山頭拍攝武打戲時中暑。當天氣溫大約攝氏40度，我在烈日當空下對打了7、8個小時，又要騎馬，突然頭暈及嘔，嘔了接近兩桶水，上吐下瀉。以往拍古裝劇時，我不會把外面那件盔甲脫下來，但今次真的要破例，脫了盔甲後坐在地上，休息了兩小時才能繼續拍攝。今次可能是身體發出的警號，我要多鍛練身體，也要多了解拍攝地點特性和天氣狀况，以防萬一。」

Otto談到在台山拍攝另一部時裝劇的過程也十分難忘︰「最開心是可以和一些來自香港而且很久沒合作的演員一起工作。不過，我拍攝時撞傷了眼睛，所以除了要鍛練身體，拍動作場面或做任何工作時也要留意和集中。」他透露在當地開工時，也為當地的電視台拍攝了一些飲食資訊和探險節目。Otto說︰「當地網民稱呼我為『台山駙馬』，我入住當地的民宿，也有去浸溫泉，嘗生蠔、黃鱔飯及其他海鮮美食。台山人煮西餐也很出色，我便品嘗了一道熟成乳鴿。我因拍攝這些資訊節目，幾乎遊遍了整個台山，包括去了陳百強紀念館。台山人很友好，他們大部分人都是看香港電視節目長大，所以在街上碰到我時，會告訴我他們是看我的劇集長大。」

農曆年將至，Otto稱現在過年也不一定要放假︰「新年最開心是收到老闆的利市。如果你新年時遇見我，我一定會給你利市。」

（即時娛樂）