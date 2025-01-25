張振朗賴慰玲再同框 《反黑路人甲》高彬亂入《奔跑吧》 (17:05)

無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》昨晚（24日）大結局，洛澄（賴慰玲飾）決心放下丁丁（蕭正楠飾）後赴外國進修學戲兼散心，在飛機上遇上了高彬（張振朗飾），兩人言談甚歡，似乎有機會發展新戀情。張振朗以《反黑路人甲》角色高彬（原名高遠）驚喜客串，再與賴慰玲同框，令不少觀眾驚喜。張振朗在社交平台透露為了賴慰玲及朱敏瀚，願意無條件客串演出，他對賴慰玲表示︰「咁耐冇同你演過戲，都依然係一秒破功，笑笑笑！」

大結局的另一彩蛋跟不時在劇中出現的人名「Jackeline」有關。一直有網民好奇Jackeline是否20多年前將「最英俊小王子」頒給朱敏瀚的張潔蓮（Jackeline），就連袁文傑亦曾公開表示好奇劇中Jackeline老公真身是否指他。謎底於昨晚一集解開。禾平（朱敏瀚飾）向采琳（吳若希飾）透露約了Jackeline食飯，而Jackeline的丈夫名叫「文傑」，Jackeline正是張潔蓮這個答案呼之欲出。

劇集大結局，蕭正楠在社交平台留言︰「收到劇本嘅時候，我認真思考咗好耐，如何演一個渣男嘅同時，又可以留住觀眾睇落去。男不可以原諒，不過更重要嘅係，睇吓劇中人物最終如何釋懷。」太太黃翠如淘氣留言明踩暗讚：「我睇到都有啲嬲，有時！好彩你有個破冰轉身。」賴慰玲則在社交網回顧拍攝劇集時所有重要時刻，包括與蕭正楠拍攝戲中戲《神探也OT》的吊威吔花絮片。她說︰「好彩拍完先有咗，如果唔係一定嚇親。」

（即時娛樂）