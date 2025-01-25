曹敏寶重提去年爆緋聞獲丈夫無條件信任︰冇嫁錯呢個男人 (17:59)

38歲曹敏寶（Mable）17歲時曾參加前女團Cookies選拔比賽並奪得亞軍，2011年以歌手身分出道，推出過幾張唱片。2022年，她參加首季《中年好聲音》而再次活躍起來，獲得不少商演機會，惟已婚的她去年初跟同樣已婚的《中年》參賽者梁浩銓傳緋聞後被「雪藏」，有指一班《中年》戰友亦因此疏遠她。Mable近日自資推出新歌《未結束的故事》，她接受商台《星光背後》訪問時，感恩在事件上一直獲丈夫林潤生百分百信任及支持。她說︰「嗰段日子，我會形容自己支離破碎，由好忙變到乜都冇，但我老公喺我背後畀我最強大嘅支持，我形容唔到佢嗰種無條件信任同愛。佢好清楚我係乜人，知道我熱情同大情大性，真係所有人都會攬頭攬頸。好在我每樣嘢都同佢講，之前我每日同邊個食飯出街，佢都知。佢比我想像中更成熟，好多人都好擔心會影響到佢，但佢完全唔care。佢咁強大嘅信念，令我更加愛同欣賞呢個男人，絕對冇嫁錯呢個男人！」

Mable表示當年在大家姐的介紹下認識丈夫，兩人交往一年結婚，至今育有一對仔女。她公開丈夫最吸引自己的地方︰「我係一個極度冇安全感嘅人，佢好愛護我，畀到安全感我。佢好踏實，呢樣嘢感動到我。參加《中年》時，佢最支持我。我去海選前仲好驚同冇自信，唔想出去，佢好鼓勵我去試，仲話唔得仲有屋企同佢喺度，令我更有勇氣參加比賽。」Mable的二家姐是2003年港姐冠軍曹敏莉，她表示中學時跟兩個家姐同校，曹敏莉當時已是校花。Mable說︰「喺女校可以做校花好勁！」

被問到兩姊妹可曾被比較時，她說︰「我細個男仔頭冇咁諗，但留番長髮後，成日都係咁畀人話，最差就係『點解個家姐咁出眾咁靚，個妹會咁醜樣』，我覺得啲人把口好衰，返到屋企都會同家姐講。屋企人安慰後，我冇再介懷呢啲說話。」曹敏莉2003年參選港姐奪冠，原來Mable也曾在同一年參加過Cookies新成員選拔賽，並奪得亞軍。她回憶︰「我好鍾意唱歌，報名嗰時仲早過家姐參加港姐。嗰時我真係好想入行，好想簽畀Neway，佢哋都有畀offer我，但我媽咪好緊張，要公司承諾點樣令我成功，傾咗好耐，公司當時唔可能承諾咁多嘢，最後媽咪就叫我去讀書。我嗰時同媽咪都有少少唔開心，好嬲又有啲唔忿氣，但因為我太愛我媽咪，冇嘢解決唔到，大家都有互相體諒。」

（即時娛樂）