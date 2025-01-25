陳湛文讚米雪石修如活字典 泰然自若如入化境 (23:01)

石修、米雪在ViuTV劇集《老是常出現》中飾演一對舊情人，年輕時的石修因母親反對未能與米雪結婚，大受打擊下患上輕微腦退化症，多年後雖重遇米雪，卻忘記兩人曾經相戀。他笑言︰「在壓迫感大的地方生活，有時候裝傻扮有腦退化也不錯。如太太嘮叨，我另有方法應對。我的聽力只餘7成，可以裝聾！」米雪在劇中飾演性格樂觀、自主的單親媽媽，即使飾演其兒子的陳湛文失蹤多年，也從不擔心。

談到與石修及陳湛文合作，她說︰「我與陳湛文第一次合作是電影《飯戲攻心2》，我飾演他的外母，雖然戲分不多，但一次生兩次熟，加上我們不是內向的人，今次再合作時很快便能溝通進入狀態，有很好的默契。修哥更不在話下，我們合作無間，平日也會約飲茶、食飯。」陳湛文讚兩位前輩沒架子，十分愛惜他們這些新生代演員。他拍攝時把握機會每事問︰「我小時候愛『電視撈飯』，看他們的戲長大，開工時不停問他們當年的拍攝情况，最高紀錄一年拍多少齣劇集、連續通宵開工幾多晚、如何保養等。有些光景已不復再，如從前用菲林拍攝、3部機拍攝，我也未試過。他們是活字典，把當時的事告訴我，很幸福﹗」

米雪回憶當年年中無休劇接劇，想去玩也沒時間，休息時會陪伴家人，帶媽媽飲茶、逛街。她說︰「我不准自己病，帶病開工很辛苦，捱夜時就要更小心，已故華叔（曹達華）當年教我每星期喝2次花旗參茶。捱夜熱氣，最好喝花旗參，湯水亦不可缺，開工時還要帶備雨傘、水壺和頸巾。」石修回想年輕時自恃樣子長得比實際歲數年輕，沒任何保養及調理身體，每次也親身上陣拍危險動作鏡頭，結果經常受傷，有段時間更因胃部不適而入醫院，康復後要停工休養一段日子，從那時起才注意身體健康。

陳湛文從兩位前輩經驗中汲取教訓，也開始注意保養。他表示︰「我拍攝《飯戲攻心2》時因同時要拍劇，試過一日兩組，當時除了臉部爆瘡，肝臟也像被火燒般灼熱，幸好也有時間休息。」米雪叮囑︰「平日要保養得好，收工立即回家休息，不要打機。」陳湛文說︰「我會聽話減少打機，但要陪女兒打機，沒辦法。」他又表示從同劇其他前輩演員身上學會行雲流水、泰然自若。陳湛文說︰「他們的記性好到不得了，演出時表現自然，不會死背對白。他們拍完每場戲，都會說已忘記那場戲的所有對白，真是化境，我將來也要探求這境界！」

米雪說︰「我是每拍完一場戲，便將這場戲對白忘記得一乾二淨。很多演員說難抽離角色，其實是藉口，除非男、女主角也很愛對方，才不捨得抽離。我從來沒這種感覺，當年我和松哥（劉松仁）拍一場感情戲時，他攬住我，我依偎在他胸膛，一起痛哭。當導演一叫『cut』，松哥即問我︰『一陣去邊度食晏，飲茶定茶餐廳？』我說他真沒人性，我仍在哭。」石修說︰「我也試過太投入角色抽離不到，現在懂得控制，不會這樣了。」

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（即時娛樂）