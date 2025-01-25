莫鎮賢號召跨代好聲音開騷 向80、90年代音樂致敬 (22:33)

莫鎮賢3月4日於屯門大會堂演奏廳舉行《我們的好聲音演唱會》，演出歌手還有鄭瑞芬、劉彩玉、《中年好聲音》李泇霖與何博文，《中年好聲音3》張家豪，向1980年及1990年代的經典音樂作品致敬。今日舉行發布會公布詳情，莫鎮賢談到有此概念，他說：「香港有很多好聲音，他們在比賽中為人認識後，需要更多延續夢想的機會。我希望自己製作的演唱會能夠把新生代帶到舞台，給他們更多盡展所長的機會。這一點與我多年來投身音樂教育工作的理念一脈相承。」他今年入行40年，還有很多音樂夢準備實踐，例如舉行更多有創意的音樂會，與樂壇新生代擦出新火花；同時又希望與自己的前輩合作。他透露稍後會與另一位殿堂級歌手舉行雙星演唱會，暫時先賣個關子不透露。

鄭瑞芬在1980年及1990年年代憑《假裝‧假純情》、《動情》、《戀模樣》等作品打出名堂，跳唱快歌與少女戀曲雙管齊下。近年她成為電視節目主持，但心中一團音樂之火仍燒得熾熱！她笑言：「我當自己是2025年樂壇新人，人哋跳唱，我就『笑唱』！你哋見到我跳唱，一定笑到碌地，我亦都準備定跌打酒啦，一於瞓身演出！」司儀建議她與莫鎮賢在演唱會上來個「雙星楝篤笑」。她表示除苦練自己的跳唱歌《假裝‧假純情》外，還想邀想莫鎮賢合唱梅艷芳的《再共舞》。

劉彩玉同樣活躍於1990年代初，曾推出《紅太陽》、《一對妒忌的心》、《這一舞》等作品，後來轉型做電視主持。她有事未能出席發布會，莫鎮賢大讚她人靚聲甜。

（即時娛樂）