SJ成員圭賢亞博開騷 邀張敬軒現身合唱兼改韓國藝名 (13:28)

韓國男團Super Junior（SJ）成員圭賢昨晚（25日）在亞洲國際博覽館舉行《KYUHYUN 10th Anniversary Asia Tour 'COLORS' 》，去年兩度來港演出的他表示是次個唱只開一場，演出時不會留力；又叫現場粉絲當他是男朋友，隨後稱呼粉絲做「老婆」及自稱「老公」。圭賢表示想推出廣東歌，曾上網找視頻自學，但發現廣東話有9個音調，實在很困難，還是先繼續唱韓文歌。

圭賢昨晚請來張敬軒擔任表演嘉賓，兩人先合唱韓文歌《A Million Pieces》及軒仔的《隱形遊樂場》。軒仔自言是圭賢的粉絲︰「我記得以前聽SJ的歌時，發現有一把靚聲，靚聲之人就是圭賢。」軒仔回憶去年看圭賢的香港演唱會，見他演唱《隱形遊樂場》時偷看歌詞的表情很可愛。圭賢聞言害羞地責怪粉絲不應該上傳片段。軒仔說︰「自己喜歡的歌手唱自己的作品，很光榮﹗我很久沒試過上台時緊張，今天很緊張，見偶像很緊張﹗雖然以我年紀，很難去韓國發展，但想有一個韓文名，一聽就知是大明星的名字，例如「金大枝」，可好？」圭賢表示韓國靚仔的名字要有個「彬」字，如元斌、玄彬，因此為軒仔取名「張彬」。軒仔聞言說︰「要加個『大』字變『張大彬』﹗」

圭賢在演唱會上唱出韓劇《機智醫生生活》及《回答吧！1997》的歌曲，國語歌《你，好不好》、《想見你想見你想見你》及《那些年》，以及多首SJ歌曲等，還跟足去年底韓國場，邊唱聖誕歌邊落台跟粉絲近距離接觸。他唱完後自嘲快2月了還唱聖誕歌，又說身穿的牛仔褲太窄不宜跳舞，請觀眾不要上傳片段，令別人誤會他不會跳舞。安歌時，現場粉絲大合唱生日歌，為圭賢預祝下月初的37歲生日。他感謝香港粉絲支持︰「去年在港開唱，今年仍有這麼多人來，坐滿會場，可惜伸展台太短，下次會長一點。接下來會籌備SJ的20周年演唱會，我會再來港跟大家見面。」圭賢最後以廣東話說︰「真心真心，我愛你哋。」

（即時娛樂）