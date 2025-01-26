洪嘉豪計劃農曆年率華納仝人「洗劫」Dear Jane已婚成員 (14:47)

洪嘉豪笑言新春期間要聯同華納所有人「洗劫」Dear Jane的已婚成員Tim及Jackal，向他們𢭃利市。（大會提供 / 明報製圖）

Dear Jane、陳蕾、洪嘉豪、張天賦（MC）、湯令山（Gareth.T）、張蔓姿、Kiri T、moon tang、Zpecial、Lewsz、歸綽嶢（Nancy Kwai）及Gordon Flanders，將於2月15日演出《Katch Our Life WARNER! GO!》。雖然距離開騷尚有個多月，惟快將農曆新年，眾人度期綵排有難度。洪嘉豪笑言新春期間將聯同華納仝人「洗劫」Dear Jane 主音Tim及低音吉他Jackal︰「結咗婚嘅同事唔係好多，仲要阿Jackal哥新婚，一定要比佢感受派利市嗰種喜悅。」陳蕾想閉關練歌及找創作靈感︰「過去一年好忙，冇咩時間可以喺屋企靜吓，可以把握機會喺屋企寫歌找數，又可以靜吓諗吓未來嘅方向！今次呢個騷好多Medley要唱，記極多歌詞、好多舞台走位，隨時難度高過自己嘅演唱會。」

張天賦說為了這次演出不敢鬆懈：「平時過年好多油炸嘢食，但係呢個騷同新年太近，我怕食太多會影響聲帶，所以今年就清清哋過年。呢次開騷最特別邊個部分？自己個部分梗係唔講啦，聽聞所有女歌手會跳舞，Dear Jane同Zpecial仲會Crossover！華納三寶同台？大家幻想吓啦，到時咪知囉。」Dear Jane主音Tim笑言與隊友日日見，過年期間想休息一下。他說：「其實除咗Dear Jane啲成員之外，其他歌手同事都因為School Tour日日見，所以過年不如陪吓老婆同仔女啦！今次呢個騷好多新『組合』出現，到底邊個會夾邊個都仲未知，不過我地Dear Jane夾咩人都得，到時有音樂自然好High！」

（即時娛樂）