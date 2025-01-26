阮兆祥江欣燕中四已認識 梅小惠選健美小姐險當眾出醜 (17:35)

阮兆祥、梅小惠、江欣燕合作節目《友乜唔講得》今晚（26日）首播，3人一開始即輪流自爆入行時的難忘事、趣事及瘀事。梅小惠當年因為仰慕家姐梅小青，一心先加入幕前再轉做幕後，18歲時已急不及待參加無綫的《健美小姐》競選，並成為大熱之一。梅小惠在節目中揭開當年參選時皮膚過黑之謎，她談到當年被指大熱倒灶時稱何守信（何B）是「罪魁禍首」：「我輸嘅原因應該係得罪咗何B先生。」梅小惠自爆當年宣布賽果時，因一心覺得自己會贏而差點闖下大禍，幸獲何守信打眼色提醒才沒當眾出醜。她表示比賽後獲何守信親自打氣：「佢話雖然你輸咗，唔緊要，但係你好醒，你都應該啱做呢行嘅。」

阮兆祥、江欣燕原來讀中四時已因電台節目而認識，阮兆祥回憶當年首次見到江欣燕時已感受到真正反差萌︰「佢一變妝唱梅艷芳嘅歌，即刻變成迷你梅艷芳，似梅艷芳程度同依家一樣。即係由中四開始到依家扮梅艷芳嘅能力冇進步過嘅！」江欣燕被問到如何發現自己似梅艷芳時說︰「有日喺屋企睇睇吓電視，覺得佢把聲好得意，然後就『咦？我都得喎﹗』我其實完全唔識唱歌，當年參加《新秀》只係為追星。我係因為梅艷芳參加新秀嘅，太鍾意佢，當年演唱會百幾蚊張飛，但新秀報名費只係50蚊，我就可以見佢，好抵！」阮兆祥難忘參加《新秀》時獲梅艷芳、張國榮（哥哥）當面鼓勵。︰「比賽完我喺走廊撞到梅姐，我問：『梅姐你有冇睇我表演呀？』，梅姐話：『有有有，你唱得幾好吖，有機會頒獎畀你呀！』跟住完騷見評判，就見到我兩個偶像張國榮同陳百強，哥哥仲同我講：『其實雖然輸咗，但如果你真係鍾意唱歌嘅話，唔好放棄！」

首集嘉賓是吳雨，吳雨當年第一個睇中戚美珍有走紅潛質︰「記得當年要搵『歡樂小姐』，嗰時有本藝人簿畀我哋揭，有次見到有個真係好靚嘅，原來係戚美珍！我就心諗點解呢個咁靚冇人要？」他透露首屆《翡翠歌星賀台慶》前夕，電視台意外發生大火，就在大家都覺得節目要胎死腹中之時，他沒有放棄，結果創造收視傳奇，整個故事相當峰迴路轉，當中更涉及群眾吃瓜心態。吳雨又分享當年金牌司儀鼎立時，幕後如何絞盡腦汁讓一眾阿哥阿姐覺得沒有被厚此薄彼。

（即時娛樂）