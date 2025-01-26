蘇皓兒王頌茵為拍《足球女將》苦練4個月 雙腳滿佈瘀痕 (20:22)

蘇皓兒、王頌茵（Kathy仔）、陳安立今天（26日）拍攝ViuTV足球節目《足球女將》。蘇皓兒和Kathy仔同樣對足球運動零認識，因為想挑戰自己而參與，邊學邊拍攝，苦練4個月以來經常撞瘀雙腳。Kathy仔說：「我們的瘀傷來自練習控球，及比賽時被對方的隊員踢傷。」蘇皓兒笑言大家踢球時很「狼死」，她被問到有沒有在球場上發生爭執時說︰「沒有，大家都是球場事、球場了，對方球員也可能被我們踢到周身瘀傷。」

Kathy仔說大家拍攝時也真情流露，戲內外也有大哭場面。蘇皓兒說：「我自問很勤力練球，但球技進步慢，有時很自責，回家後會哭。」Kathy仔表示她們的球衣很薄，拍攝時要捱冷及淋雨，但成功入球很有滿足感，她佩服有些女球員能做到「倒掛金鈎」動作。

蘇皓兒曾為吳保錡擔任MV女主角，對於保錡認愛谷梓喬，她說：「關我什麼事？我對他戀愛一點也不好奇。保錡和菊梓喬合襯？只要兩個人相愛就合襯，不會理外形或條件。保錡也有自己的優點，他做運動堅持有毅力，值得尊敬。」Kathy仔自爆欣賞男團ERROR成員何啟華（阿Dee），讚他有才華、風趣幽默。被問到會否想跟阿Dee發展時，她說：「不知道他是否單身，我估他應該有女朋友。」

（即時娛樂）