阿Sa張繼聰驚喜現身 補祝胡楓生日 修哥包場邀好友睇賀歲片 (12:08)

阿Sa及阿聰連同導演羅耀輝四出謝票，其中一場謝票，他們為戲中飾演阿聰爺爺的胡楓補祝93歲生日。（大會提供）

由張繼聰﹑蔡卓妍（阿Sa）﹑朱栢康和邱士縉等合演的賀歲片《祥賭必贏》，明天（28日）年廿九公映！上映前夕，阿Sa及阿聰連同導演羅耀輝，昨日（26日）四出謝票，其中一場謝票，他們為戲中飾演阿聰爺爺的胡楓（修哥）補祝93歲生日，並順道為修哥VIP包場謝票。座上客包括姜大衛、陳友、袁文傑、劉錫賢、黃文慧、Joe Junior 、梁葆貞和周美鳳等，場面熱鬧！

3位以神秘嘉賓姿態現身修哥包場放映，阿Sa手持蛋糕，跟阿聰大唱生日歌，全場觀眾拍手附和，而阿Sa和阿聰還跟戲中角色一樣，稱呼修哥做「阿爺」，向爺爺送上祝福，修哥見到大家謝票相當開心，尤其見到阿Sa特別驚喜，以為對方正身處外地巡唱，修哥大讚作品：「多謝2位主角落力演出，同你哋合作我唔落力都唔得呀！」修哥向全場觀眾力推羅導演，最後全場大合照，阿聰和阿Sa再encore率觀眾大合唱生日歌，逗得修哥非常開心。

今次特意謝票兼為修哥慶祝，羅導演指有特別原因：「早前首映禮（1月18日）正是修哥生日，佢就嚟唔到，今日嚟謝票之餘，都想同修哥補祝生日。」阿Sa笑指今趟謝票心情有點不一樣：「我好緊張，因為聽講修哥包呢一場，係有好多前輩，甚至係殿堂級前輩。」阿聰接著說：「好開心見到修哥，證明我哋團隊都好有愛，祝修哥身體健康、風流倜儻、繼續做到自己想做嘅嘢。」

周末連續兩日，3位走勻港九謝票，獲觀眾好評，大讚電影爆笑又有窩心情節，未上映就獲得觀眾支持，為劇組打下強心針，又為迎接蛇年定下好開始。

（即時娛樂）