中年3｜張與辰險勝劉洋獲最高分 李創偉妖爆唱《瘋了》炒熱氣氛 (13:20)

《中年好聲音3》昨晚（26日）27強首輪3人PK賽的賽果揭曉，最高分頭3名依次為獲得90分的張與辰《有一種悲傷》、89分劉洋《只是太愛你》及85分林立峰《眼淚成詩》。至於王鄭浚仁、杜閱及陸東成則同因獲組別最低分，而跌入危機區，最終評判決定淘汰杜閱。

昨晚一集《中年3》另一個精彩位，落在擅長勁歌熱舞的選手李創偉，抽中「勁歌組」的李創偉選唱林憶蓮的《瘋了》，笑言希望憑歌分享自己年少時戀愛灼熱感覺，並坦言曾有過瘋狂做兵歲月：「可能會全天候Ready、24小時營業，跟住收到電話on time stand by呀，長大後就發現，戀愛唔應該咁樣。」

大隻又健碩的李創偉，以魚網背心配黑皮褸上陣，甫出場已引發尖叫；李創偉演唱期間，不但眼神妖氣十足、再配以脹卜卜胸肌、線條分明朱古力腹肌及勁度十足的舞步，炒熱全場氣氛，陳奐仁全程睇到心心眼，事後更坦言：「如果呢個係《中年好舞蹈》，我諗你會滿分。」肥媽佩服李創偉中氣十足：「佢可以跳到咁都仲有聲唱，我都好服佢喇。」雖然李創偉台風獲近乎一致肯定，但卻被認為音準欠佳，故最終僅獲78分。

之前未有引發太多關注的林立峰，今集憑《眼淚成詩》成本集第3高分；林立峰演唱期間，一度因緊張唱錯歌詞，卻未有失分，更獲肥媽大讚：「你唱到好似係後面打錯字，而唔係你唱錯咁呀！」車婉婉聞言搞笑說：「最高境界！」黃凱芹讚林立峰雖然唱錯歌詞期間，明顯略顯緊張，但整體依然出色：「表情、感情、聲底、層次感等等，整體嚟講我覺得動人嘅，你係唱得有啲地方我覺得會起雞皮。」陳奐仁亦讚他歌人合一：「音準唔係最好，拍子甩甩地，成日話唱歌要有感情係咩意思，就係要歌人合一，呢個係最大嘅稱讚嚟㗎。」

今集被淘汰的杜閱，選唱《一個人的精彩》的背後故事是離婚超過8年的她，原來是希望可憑歌脫單，並想表達：「一個人嘅生活並唔可怕，反而可以利用一個人嘅時候裝備好自己，令自己變得更好，去迎接下一段新嘅開始。」這個重要又正面的信息，可惜因音準等問題只獲76分需進入危機區，被評判選定為本集被淘汰選手。

（即時娛樂）