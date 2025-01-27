連家穎逛花市做任務 限時內掃禮物贈Fans 喜獲「男生圍」 (13:51)

香港人迎接農曆新年，最喜歡逛花市，寰亞「長腿師妹」連家穎（Vian）應節，趁維園年宵市場開鑼，入場行大運，遇上男校學生們擺攤檔，她好奇上前看看獲熱情招待，還發動同學們follow其Ig帳戶，被「男生圍」的Vian開懷大笑兼立即光顧，同學仔更大叫口號和「多謝老細」，非常搞笑！

今次Vian走入維園年宵市場主要任務，在1小時內以港幣$200，買5份不同禮物送給Highlighter Channel的Fans。開始前她興致勃勃，還打算有剩錢買小食和禮物給自己。第一站買風車和揮春，她說：「『掂過碌蔗』係我口頭禪，見到呢4個字即刻要買，仲有風車，我會帶佢喺花市行大運，吸收福氣。」之後她買Chiikawa金運御守，笑言：「太可愛，我諗我入坑啦！」接著買了可愛大吉大利掛飾，還成功講價，其間她還遇到YouTuber 「Freeboyzzzz」和「牙月」，互相拜個早年。

買了4樣物品後，Vian手上只剩$24，當她躊躇選購第5件禮物時，被旁邊一班男生叫賣聲吸引，原來是一間男校同學仔在擺檔，Vian上前問$24可以買什麼。男同學們熱情招待，雖然她只夠錢買金屬掛牌，但同學仔好熱情，不但follow其Ig，還用紙筒大聲公為她叫喊，又拉埋路過校友follow她和送她小風車頭飾。臨走前更齊聲高呼「多謝老細」，逗得Vian好開心，說：「笑到有腹肌！」

（即時娛樂）