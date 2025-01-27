陳展鵬夫妻檔拍廣告 單文柔努力消腫 添小朋友交上天決定 (15:37)

視帝陳展鵬同太太單文柔（Phoebe）結婚6年多，自從愛女「小豬比」出世之後，一家三口幸福滿瀉。陳展鵬事業家庭兩得意，除了劇接劇之外，近日他以代言人身分，獲邀請拍攝全新一輯廣告相，而且「夫妻檔」上陣，和太太寓工作於拍拖。

拍攝當日，展鵬和Phoebe換上3套不同造型，「愛妻號」展鵬每次見到Phoebe換上新造型，都驚嘆老婆「真係幾靚喎」、「幾Sharp喎」，鬼馬的Phoebe撒嬌：「你識唔識讚人呀？我唔要幾，要講好靚！」兩夫妻現場瘋狂「放閃」。拍攝工作長達一整日，不過兩夫妻都相當享受，又「萬歲」慰勞工作人員，最終他們一致對「扮Cool」表情尤其鍾愛，有種獨特型格感覺，成為代言廣告的招牌合照。

Phoebe以最佳狀態示人，身材弗爆，原來下了不少苦功，她表示：「知道要拍今次新一輯廣告相，我哋好努力提早準備，之前我好容易水腫，成日被網民影到我，然後估我係咪有咗第2個小朋友，真係好尷尬，好彩拍攝前乖乖努力『做機』，消腫咗影相都自信好多。」

陳展鵬平日拍劇工作繁重，生活細節交給Phoebe，他感激太太全力支持，他說：「呢個幾兩個月，我好乖唔敢去戶外跑步或者打Golf，唔想曬傷，都係做室內運動比較多，室內運動都好吃力呀，每日跑步機加Push-Up，爆晒汗！太太好Sweet，佢負責管理我飲食，日日為我準備Super Food，你見我都瘦番少少，身形都Firm咗，住家飯就梗係最健康，太太絕對功不可沒！」

兩夫妻恩愛非常，會否打算再添小朋友？Phoebe甜笑說：「睇你努力喇！」展鵬透露一切都交給上天決定，他們歡迎及期待新成員加入陳家。

（即時娛樂）