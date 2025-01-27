陳慧嫻預派6位數開工利市 「華麗跌倒」撞瘀膝頭 不強求拍拖 (17:11)

為慶祝入行40年，陳慧嫻於紅館舉行合共6場《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》。慧嫻除了首晚因裙襬太大和鞋跟太高，在台上「華麗跌親」後，第3晚又試過跳完舞險甩打底褲，昨晚第5場無驚無險下順利完成。

第5晚表演嘉賓是男團ERROR，他們和慧嫻合唱《跳舞街》熱爆全場。慧嫻笑稱因與肥仔（梁業）高度相若，可以水平線互望，所以只顧與他對話，又搞笑稱之前的表演嘉賓都高大，令她要昂頭說話，導致頸痛勞損，要花錢按摩，她又扮不理睬保錡（吳保錡）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿），笑指叫他們自生自滅。

慧嫻早前為ERROR拍歌曲《野舞士》MV而結緣，前晚ERROR完成演唱會後，昨晚擔任她的個唱嘉賓，感到非常感激。她續說：「經理人當日告知我客串他們新歌MV，我也莫名其妙和驚訝，為什麼會識我呢？」

ERROR自嘲有古怪癖好，喜歡找靚姐姐集郵，阿Dee說：「慧嫻姐姐太謙虛了，好多人也認識，她影響了幾代人，那個MV你是女主角，不是客串。」ERROR之後解釋他們新歌本來想向《跳舞街》致敬，打算將兩首歌曲的音樂crossover，可惜因版權問題未能成事。之後他們忽然曬「港普」介紹自己，再跳唱《野武士》，帶動歡樂氣氛。

完騷後，慧嫻指自從首場演出，之後每晚都掌握得愈來愈好，開心已順利完成5場，尚欠大年初二的尾場騷，並覺得有點不捨。她說：「台上我忘記講，今（昨）晚是龍年演出的最後一場，尾場則已踏入新一年，特別選唱《去吧！》，寓意將過去不好和不開心的事都『去吧』，來迎接蛇年有個好開始。」昨晚完騷後，慧嫻小休幾天，打算睡覺和養聲，亦忙於封利市，她預計花6位數字大派開工利市。

重提首晚在台上「華麗跌親」一事，慧嫻解釋當時因自己踩中條裙的布，鞋子又高跟，慶幸自己做開運動，跪下時用手卸力，雖然沒有影響演出，但原來雙膝撞瘀，她說：「跌倒後過了2日才發現膝蓋瘀了，不過沒有痛。第2場演出已即刻在裙上加上兩邊手抽位，因為塊布實在太重太厚，加了手抽感覺安全得多。」

另外提到第3晚險跳甩打底褲，她笑指因穿褲子時抽得不夠高，加上身形瘦了少許，才出現沒儀態地抽褲，翌晚已更換較細碼的褲便沒事。

演唱會上，播出慧嫻分享心底話片段，她指是應演唱會監製所要求，講個人心聲可任意發揮。不過當講及感情世界，慧嫻仍是忍不住落淚，她否認自己恨拍拖，她說：「不需要找男友，現階段年紀不會強求，有粉絲、有朋友陪伴已足夠。不過，如果命運安排，突然有個人出現，大家相處又舒服，我也不會抗拒，但現在未有那個人。」

慧嫻不清楚演唱會有假門票事件，全交公司處理。至於有否機會開演唱會Part 2，由於稍後要展開巡唱，暫時未有安排。

（即時娛樂）