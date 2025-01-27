古天樂英文金句鼓勵業界及港人 張文傑跟老闆對戲險咀嘴 (18:14)

古天樂﹑張文傑和王丹妮接受HOY TV主播俞詠文（Angela）訪問，大談拍攝賀歲電影《臨時決鬥》趣事。

古天樂於戲中有多場和王丹妮對打戲分，他笑言自己憐香惜玉：「我一直以為佢高過我，原來唔係囉! 因為對打嘅時候全部都赤腳，所以見真章，我梗係有惜住佢， 不過佢唔覺咋嘛。 」王丹妮和張文傑認同古仔有所遷就，張文傑表示和老闆對打不難，最難是對戲：「嗰場我哋對罵情節，對峙時候真係好近，幾乎可以親吻對方，爭啲忍唔住惜落去，所以好緊張! 」

說到最難忘的劇情，古天樂自爆為王丹妮的一句對白廢寢忘餐：「我記得我為咗幫佢度一句好精警對白，諗咗成晚都諗唔到，之後無端端睇咗一個人物訪問，佢講嗰句 "Never get stuck "（不要鑽牛角尖），我覺得幾好喎， 因為中文好難用一兩句講到呢個意思，我又唔想同佢對一場戲為咗呢樣嘢，所以呢句係好好，人唔應該stuck喺度，一定要向前行，Move on，但係最好睇嘅係咩呢？ 佢行過我身邊講呢句說話嘅時候，要懶型咁，咁我咪話懶型做咩啫？咁嗰個氣氛拍出嚟係好好。」

幾年前由幕後轉到幕前的張文傑亦表示曾鑽牛角尖：「起初轉幕前時，嗰幾年好艱難，完全冇人識自己，又冇人搵你做嘢，都好掙扎，究竟係咪繼續行呢個行業呢？但最後都係自己走出困局，堅持咗咁多年，知道自己好想繼續做。」王丹妮明言經常處於鑽牛角尖狀况，無論怎樣都好，日子總得要過，回頭再望，其實沒什麼大不了。

古天樂亦認同每個人都會面對過困境，會鑽牛角尖：「只能夠講句，如果自己冇辦法走出嚟嘅時候，就要隨遇而安，唔好逼得自己太緊，幫到自己嘅只有自己一個，放鬆下先。 」

近年為香港電影業付出很多的古天樂亦承認，未來電影業還要面對很多難關：「經濟又唔好，咁我覺得未來電影業，一定要好大轉變，第一樣嘢就要知道市場定位，第二就係要了解觀眾需要啲乜嘢，呢2﹑3年對於業界同埋觀眾，都係整合期，大家要磨合，我只能講大家做創新啲嘅嘢，向新嘅方向出發，唔好再Stuck喺度。」

（即時娛樂）