視帝視后大馬迎新春 陳山聰玩劇透 林夏薇盼演臥底 譚俊彥恨跟汪明荃合作 (19:09)

視帝陳山聰和譚俊彥聯同視后林夏薇，日前代表TVB飛大馬出席3個迎新春活動，首先出席位於當地舉辦的「視帝視后見面會」，現場擠滿人潮，場面熱鬧。

席上，陳山聰、林夏薇、譚俊彥大讚馬來西亞觀眾熱情，3人表示很開心能夠趁農曆新年前，來大馬跟大家見面迎新春，3人在見面會上除了劇透有份參與的劇集，同時也感謝觀眾多年來的愛戴及支持。

陳山聰透露如無意外，今年他和張振朗主演的《奪命提示》會播出：「這部劇集有我們雙視帝演出，有很多打鬥場面，這個題材還蠻新鮮，大家敬請期待。」

去年《黑色月光》播出後，林夏薇挑戰反派「卓慧雲」，她表示身為演員，最希望有新突破，感恩有好的角色讓她發揮，「我覺得最感恩的是，反派角色會令觀眾討厭，但是這次觀眾沒有罵我，反而會去理解我為何會這樣。」

林夏薇去年開設自定家品牌珠寶店，被問到如何分配時間？她說：「2024年我有很多的收穫，除了有不同劇集角色發揮，也創辦自己品牌，我覺得生意和角色可以相通，比如卓慧雲這個角色，在《黑色月光》裏，我用自己品牌飾品，把林夏薇平時穿戴融入在卓慧雲身上，希望給觀眾帶來新鮮感。」

譚俊彥透露去年完成《麻雀樂團》拍攝，故事內容有講述親情，他本身就喜歡家庭類的劇集，希望屆時播出後大家看得開心；他有份參演的《新聞女王2》，在新年後開拍，惟目前很多東西屬於保密階段，相信故事內容會更加精彩。

難得3位視帝視后來到大馬宣傳，問道3人會否想合作拍劇？他們也想有這個機會同台演出，林夏薇表示：「我們有討論過，我想嘗試做臥底，因為我過去大都是演好人角色，做臥底可以是好人也可以是壞人，有更多挑戰性。」陳山聰說想嘗試演賣魚佬角色，「想要站在街上擺攤賣魚，感覺很不錯。」

3人在見面會上，除了和粉絲互動玩遊戲，並在現場各自演唱一首歌曲，陳山聰和譚俊彥還走下台與觀眾近距離打招呼，把現場氣氛推到最高點，林夏薇甜美的歌聲也讓觀眾聽得入神。

在第2場的「TVB粉絲見面會」上，同樣吸引大批粉絲來到現場，3人被問到今年有什麽個人計劃？陳山聰表示除了拍劇之外，去年在香港開了個人音樂會，接下來也會繼續舉行，他還問現場粉絲，如果他去大馬開音樂會會否支持？全場粉絲大聲回應「會」之後，他說自己信心大增。

譚俊彥透露自己會有一首新歌，不過歌曲的另一半靈魂人物胡定欣不在現場，但他希望下次有機會，和胡定欣來大馬演唱；林夏薇希望今年自己有份參演的劇集及自己的生意均滿堂紅及大賣！

接著譚俊彥、林夏薇、陳山聰舉行「綫上見面會」，主持也問他們最想合作的藝人，譚俊彥直言是汪明荃，一直以來他都很欣賞汪阿姐，還呼籲大家要收看年初一的賀歲特備節目，因爲阿姐一身紅色服飾非常漂亮。林夏薇最想合作的藝人是呂良偉，畢竟這件事也說了很久，且這個組合也新鮮，相信觀眾也非常期待。陳山聰則表示很想和2位一起合作，因爲相隔太久沒合作，最後一次和譚俊彥合作是《十八年後的終極告白》；林夏薇則是《乘勝狙擊》。

（即時娛樂）