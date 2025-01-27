盧瀚霆李駿傑入行第7年 首推個人專輯 蛇年專注工作 無暇拍拖 (19:31)

Jeremy說：「推出新專輯，亦是為了在個人演唱會中獻唱，這也是我第一次正式舉行的售票個人演唱會，對我來講意義更大。」（劉永銳攝）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和李駿傑（Jeremy），將於2月13、16日，假亞博與SUNMI合作舉行音樂會，他們直認由第二代韓國女團開始已入坑，Wonder Girls更是他們喜歡的首個女團，Anson Lo表示由Wonder Girls開始聽K-POP，SUNMI所有作品都喜歡，首次與對方見面時，即變成小粉絲，他說：「雖然一早已知道她在舞台上很霸氣、性感，鏡頭後很溫柔、可愛，但見到她時我們都會驚，估不到她對我們相當熱情，頓時令我們沒有那麼拘謹，還識唱我們的歌曲《Hey Hey OK！》和《TOXIC！》，很有心去了解我們，今次有機會合作絕對是成就解鎖，可說是一個里程碑。」

Jeremy稱知道這個合作消息後，感到相當驚訝，他說：「今日的自己竟然可以和她有這樣的crossover，真的癲了，很surprise。」至於對方會否於今次開騷，獻唱他們的歌曲？他們則大賣關子，只透露這個騷與他們過往所有開過的騷截然不同，他們除了會唱SUNMI的歌，還會唱其他韓國女團的歌，Anson Lo坦言如下次再有機會，希望能與偶像Blackpink合作，Jeremy就直認是少女時代鐵粉。

Anson Lo直言估不到龍年工作充實，除了MIRROR巡迴演唱會，亦有很多公開演出；Jeremy亦指龍年是出道以來，最多工作的一年，確實沒預計到有這麼多工作，由去年初開始MIRROR巡迴演唱會，到MIRROR團綜、個人騷及小組騷，累積很多不同經驗，認為在蛇年能夠表現到更成熟的自己。

2人預告蛇年分別會開個人騷，更於出道第7年首發個人專輯，Anson Lo說：「專輯中希望嘗試有一首自己填詞的英文歌。」Jeremy說：「推出新專輯，亦是為了在個人演唱會中獻唱，這也是我第一次正式舉行的售票個人演唱會，對我來講意義更大。」

入行以來工作忙得不可開交，2人表示蛇年繼續專注工作，不奢望有時間尋覓另一半拍拖，Anson Lo指除了出道首年與家人去過一次旅行，一直未有時間，望蛇年能有假期陪父母再去旅行，而趁農曆新年有幾日假期，母親生日適逢大年初二，已計劃一家人聚首食盆菜慶祝；Jeremy表示農曆年假期，埋首苦練韓文為開騷準備，亦希望蛇年能練得健碩。

（即時娛樂）