《太陽星辰》1.30播映 凌文龍朱鑑然邀觀眾動腦筋兼消滯 (23:15)

Kevin在劇中演沉穩、成熟且思想冷靜的重案組高級督察張天明。（無綫提供圖片）

凌文龍（左圖）﹑朱鑑然（右上圖）和胡卓希有份演出的《太陽星辰》，將於1月30日在翡翠台播出。（無綫提供圖片）

由凌文龍（小龍）、朱鑑然（Kevin）、胡卓希（Jason）聯同陳偉霆（William）、劉雅瑟、馮德倫等主演的《太陽星辰》，將於1月30日在翡翠台播出，小龍、Kevin和Jason均異口同聲表示，期待有更多香港觀眾欣賞到這部電視劇。

劇中小龍飾演冷氣維修員麥志鴻，有認知障礙，性格偏執。曾經遭受校園霸凌，這影響了他的行為和思維方式。很多觀眾都認為小龍是劇中MVP，他的角色設計更令劇情的追看度大增，觀眾看完這個角色故事都深受啟發，體會到原生家庭對小朋友成長的深遠影響。

小龍首次演反派，角色富有層次感甚具挑戰性：「麥志鴻曾經住過精神病院，係從第一集起就俾William陳偉霆飾演嘅楊光耀追查兇殺案嫌疑犯。我嘅戲主要係同William ，有好多場景中細緻嘅表達，都係我哋創作出嚟，過足戲癮。感謝導演、編劇、剪接賦予呢個角色生動嘅描寫。」

對於電視劇於農曆新年期間在TVB播出，小龍笑說：「過年食到飽飽滯滯，梗係睇《太陽星辰》懸疑追兇，齊齊估下兇手，動動腦筋消滯。」

Kevin在劇中演沉穩、成熟且思想冷靜的重案組高級督察張天明，對由劉雅瑟飾演的同事陳凱晴非常信任，甚至有著深厚的感情。他因父親之死而感到人生沉重，並質疑自己是否能對這段感情負責。

劇集播出前Kevin感到緊張：「雖然我演過好多次警察，但今次角色同我本人個性相差好遠，準備過程係最大挑戰，多謝劇組製片導演嘅信任，亦好開心觀眾睇完都有正面feedback。」Jason則飾演2018年代重案組警員輝仔，他說：「有幸同一班前輩演員同幕後，仲有好多朋友將劇本一幕一幕咁實現出嚟，感恩有機會參與呢部劇集。」

（即時娛樂）