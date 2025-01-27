商台《叱咤樂壇》新春特備節目　呂爵安化身廟祝為JACE解姻緣籤 (21:43)

商台於農曆新年有一系列新春特備節目，叱咤903謝茜嘉及梁文禮主持《叱咤樂壇》在年初一（1月29日）至年初三（1月31日）邀得一眾歌手向樂迷拜年。年初一呂爵安（Edan）、林家謙及陳凱詠（JACE）大玩「求籤許願池」，互相為對方求籤。

Edan為JACE求姻緣，抽到《百妖夜行的修行》的歌詞籤文。Edan不忘搞笑本色，即席化身廟祝解說籤文，鼓勵JACE勇敢去愛：「在愛情上，你唔好理佢係白蛇、黑蛇定灰蛇，唔好理，去咗先，活著就是玩嘢，玩下、開心下！」林家謙則為Edan求事業，抽出同一個籤文：「黑白灰，即係可以拍多啲黑白片，拍電影就拍啲粵語長片。」Edan覺得籤文十分準確：「我真係有套戲上，係舊啲年代。」三人在「粉絲福利大戰」鬥快搶答問題，最後以十字步大跳《財神到》。

年初二蘇雅琳（Ivy）、張天穎（Jaime）及雲浩影（Cloud），分享過年習俗。Ivy透露母親在她入行後，每年都會在廟宇為她祈福，祝願事業順利。在「求籤許願池」環節，Cloud想知道自己何時結婚：「因為之前有個算命師傅話我40歲先結婚，我唔希望咁遲先結婚！」年初三的「男子組」邀得周殷廷、Tim@Dear Jane、Jackal@Dear Jane及Tyson Yoshi，準備今年7月結婚的Tyson Yoshi向Dear Jane兩位人夫請教，想知結婚後新年派利市的傳統習俗。Tim提議Tyson Yoshi盡快添丁：「生番個小朋友，咁啲利市就可以balance！」

雷霆881及叱咤903節目主持分組登場，於網上向聽眾送上新年祝福。雷霆881《在晴朗的一天出發》、《18樓C座》、《一圈圈》、《一家大晒》及Z世代主持，分組拍片玩《蛇來運到恭喜你》，運用急才及創意，將與蛇有關的表情符號變成好意頭的祝福語，向聽眾拜年。叱咤903一眾節目主持，分組拍片玩《畫蛇添添添添福》，為「金蛇圖」畫上與蛇有關的祝福元素，為聽眾添福氣。影片將於年初一至年初五在商業電台網站與社交平台播映。

(即時娛樂）