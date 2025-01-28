楊淇抱恙取消3晚演出 《香港式離婚》交代補場及退票安排 (11:58)

由黃子華﹑劉嘉玲﹑楊淇﹑楊詩敏等合演的《香港式離婚》，已公演了逾30場。（fb圖片）

由黃子華﹑劉嘉玲﹑楊淇﹑楊詩敏等合演的《香港式離婚》，由於楊淇身體抱恙，取消了1月24日至1月26日的3晚演出。今早（28日）《香港式離婚》的facebook官方專頁交代補場及退票安排。

經官方購票渠道購買舞台劇《香港式離婚》2025年1月24日至26日場次門票的持票人士，現可前往 https://forms.gle/BcdWDaG8RHir7NAGA ，於2025年2月1日晚上11時前，填寫補場或退票申請表格，選擇以下其中一個替補方案：

原定2025年1月24日（五）晚上8時場次，指定補場為2025年2月9日（日）下午2時30分；

原定2025年1月25日（六）晚上8時場次，指定補場為2025年2月16日（日）下午2時30分；

原定2025年1月26日（日）晚上8時場次，指定補場為2025年2月23日（日）下午2時30分。

揀選了出席指定補場的持票人士，只需帶同原定場次的門票，就可進場；或帶同原有的訂票確認訊息，就可當天到前台取票處換取入場門票。

如未能出席指定場次，觀眾可以在餘下尚有門票的場次，揀選可出席的日子。主辦單位會於補場或退票申請期完結後，五個工作天內，即2025年2月6日晚上11時前，再向申請人確認最終分配到的場次，並由主辦單位分配同一票價區內的座位作為替補。

其他場次可選擇門票數量有限，若果所有選項的限額都已滿，申請人會獲分到指定補場場次，又或需要選擇退票。

如持票人士未能出席任何補場或剩餘場次，可於申請期內選擇退票。

（即時娛樂）