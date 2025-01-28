《痞子無間道》2.10首播 4位主演惡搞經典 周嘉洛如廁「打格」被圍毆 (12:35)

陳瀅展現曼妙歌聲，引來的卻並非可愛小鳥，而是傳說中的鵰兄，一心趕會佳人的鵰兄，最終因不敵陳瀅身上惡臭不支暈倒。（無綫提供圖片）

《痞子殿下》2022年播出時叫好又叫座，連帶4位主角周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW王灝兒亦成為不少觀眾及網民心目中的最佳拍檔。今年，4人主演的《痞子殿下》續集《痞子無間道》，將於2月10日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。

由陳耀全（Andy）監製、張世昌編審的《痞子無間道》，顧名思義與「無間道」有莫大關係，在之前發放的預告片，亦有多場疑似向經典電影《無間道》致敬場面，尤其曹永廉從高空墮下壓落轎頂、剛好讓站在轎旁邊的嘉洛目擊全程的一幕，更是與《無間道》經典場口有90%相似。

昨晚，無綫播放《痞子無間道》首條官方宣傳片，宣傳片只有40秒左右，可分成4部曲的同時，先後向知名影視作品《魷魚遊戲》、《進擊的巨人》及《神鵰俠侶》等致敬。

在官方宣傳片第一部曲中，JW疑似化身《魷魚遊戲》的巨大木頭孖辮公仔，並以極詭秘的聲音「唔啱音」地唱出：「痞子四人組，我哋返嚟喇～」，原本靜止中的陳瀅，因為受到烏蠅干擾，打了嘉洛仔一巴，感應到有異動的JW即時雙眼變綠兼大叫：「射佢哋」，同一時間有弓箭陸續射向嘉洛仔等3人；

第二部曲內容則是，進擊的巨人朱仔來勢洶洶想「食人」，令陳瀅﹑JW及嘉洛大為驚恐，但經過一輪擾攘後，朱仔原來取出潤唇膏搽嘴及獻吻，認真反高潮；第三部曲主角輪到化身白雪公主的陳瀅，陳瀅甫出場即展現曼妙歌聲，不過引來的卻並非可愛小鳥，而是傳說中的鵰兄，一心趕會佳人的鵰兄，最終因不敵陳瀅身上惡臭不支暈倒，再一次反高潮；第四部曲輪到周嘉洛出場，嘉洛仔甫現身即以油膩自信Tone一輪嘴謂：「宣傳《痞子無間道》 使乜搞咁多嘢呀，啲人都係睇我咋嘛」，引來另外3位主角不滿，並懶理嘉洛仔褲都未著，便對其拳打腳踢，相當抵死，連宣傳片旁白最終亦頂不住4人無厘頭，以投降Mode宣布：「唉！你哋玩飽佢啦」﹗

《痞子無間道》早前發布首張官方宣傳海報，望落十足十經典港產片賀歲報紙廣告，懷舊味濃；海報除以「痞子來，畫蛇添福；財神到，全年富足」向觀眾及網民拜早年外，還曲線披露了8位主演名單。相關宣傳海報中，除了有四位主角，另外四位主演還有車婉婉、曹永廉、麥美恩及黃子恆。

（即時娛樂）