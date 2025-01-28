高Ling程可為爆「婆媳糾紛」 馬國明變磨心 母子吵大鑊 (13:45)

高海寧在戲中與程可為爆婆媳糾紛，搞到成為磨心的馬國明跟戲中媽媽程可為吵大鑊。（大會提供）

賀歲片《麻雀女王追男仔》由高海寧（高Ling）、馬國明（馬明）、陳家樂、陳靜、李尚正、許紹雄、林盛斌（Bob）、郭珮文、張錦霞（霞姐）及文佐匡等合演。電影今天（28日）年廿九上映。

電影公司發放全新劇照，劇情主軸除了早前公開的3個男女感情關係，更有高海寧及馬國明這對CP與強勢母親之間的婆媳問題。戲中高海寧飾演的「小東」，是與生俱來的麻將天才，打牌過程中看通人性喜怒哀樂，養成面面俱圓灑脫個性，長大後成為超成功保險女王！

事業得意的她，在緣分的安排令小東重遇中學時候一直傾慕的大師兄－由馬國明飾演的馬壯，2人情投意合墮入愛河，可惜男方最憎人打麻將，更有個麻將枱上口沒遮攔的媽媽，令這段感情岌岌可危，迎來不斷升級的婆媳糾紛。

演保險女王的高Ling，其角色被程可為飾演的刻薄mean爆未來奶奶看不過眼，更將高Ling刺激到逼埋牆角，道出港人遇上的婆媳矛盾。2人在片中有多場麻將枱上對手戲，因程可為角色性格剛烈，容易被小事「撻着」，「有佢講冇人講」，加上在麻將枱上雙方的好勝心，都形成緊張氣氛，任再多公關伎倆的高Ling，面對這個「未來奶奶」也充滿挑戰！

另一邊廂，飾演程可為愛子的馬國明同樣火氣十足，馬明作為這段婆媳分歧的磨心，有不少母子吵大鑊場面，高Ling角色則幸得馬明無條件信任，令她決心解決當前一發不可收拾的婆媳關係。

（即時娛樂）