陳慧嫻個唱邀ERROR做嘉賓惹熱議 網民呻不滿 保錡反擊 (16:14)

保錡反擊網民的言論，而隊友193也回應了保錡的言論。（threads截圖）

陳慧嫻在紅館舉行了5場演唱會，尾場則於大年初二（1月30日）舉行，過去5場的表演嘉賓包括張敬軒﹑江海迦﹑古巨基﹑李克勤及男團ERROR。陳慧嫻解釋早前為ERROR拍歌曲《野舞士》MV結緣，榮幸將她介紹給年輕人隊伍認識，ERROR完成自家演唱會翌晚，便來為她擔任嘉賓，因此非常感激。

ERROR自嘲有古怪癖好，喜歡找靚姐姐集郵，阿Dee說：「慧嫻姐姐太謙虛了，她影響了幾代人，MV你是女主角，不是客串。」

有網民對慧嫻邀ERROR擔任個唱嘉賓意見不一，有網民在社交平台問：「嘉賓係乜水？」「陳慧嫻演唱會啲觀眾咁成熟，真係識佢哋咩？」同時也有人在threads直言：「點解今（前）晚會係ERROR...咁多內地人睇陳慧嫻，又多老人....我屙尿屙唔到咁耐呀...」

ERROR成員吳保錡回覆對方：「你去屙屎咪得囉﹗」隊友郭嘉駿（193）也回覆保錡留言：「呢位師兄好搶口。」不少網民各抒己見：「唔喜歡咪唔好睇，唔駛專登出post踩人，慧嫻姐姐好好提攜後輩。」﹑「陳慧嫻有你呢啲粉真係醜...」。

保錡在演出當晚，已在社交平台感謝陳慧嫻邀請ERROR做嘉賓：「做你的紅館演唱會嘉賓氣氛超級好，而且唱得超級好聽，我們後輩必須多多學習，感謝你。」

（即時娛樂）