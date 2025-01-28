臨時決鬥｜梁詠琪包場與《反起跑線》好友睇戲 陳獻略處男謝票 (18:07)

賀歲電影《臨時決鬥》今日（28日）年廿九上映，女主角梁詠琪（Gigi）率師弟陳獻略（Henry），聯同導演麥啟光謝票外，Gigi更包場請一班歌迷、圈中好友及電視劇《反起跑線聯盟》兄弟姊妹團年睇戲，GiGi說：「好鍾意拍賀歲片就係一班人開開心心過年睇戲，希望多啲觀眾入場，激活香港電影。」心水清的Gigi提醒胡子彤首日票房已過40萬，記得準備短褲仔履行承諾，非常搞笑。

Gigi帶同第一次參與謝票的師弟Henry，在食團年飯前連謝票6場，GiGi說：「好開心，好似其中一個鍾意拍賀歲片原因，係帶有使命感，新一年帶到開心畀大家，攞個好意頭，返去全年開開心心。」首次謝票的Henry說：「第一次謝票，第一次同咁多觀眾睇完後討論電影，感覺好好玩。」

6場謝票中，其中一場是Gigi邀請一班電視劇《反起跑線》好友，包括導演劉偉恆、朱鳳嫻、袁富華、周家怡、陳欣妍、梁業、練美娟等團年兼看電影，Gigi說：「好耐冇拍賀歲片，想請大家嚟感受新年氣氛，同埋大家好記得我爆炸頭打麻將角色，好想可以再有一個角色衝破到。」新年期間Gigi會同老公家人出埠放假，Henry會借假期順便減肥。

另外，在今天6場謝票臨時送「金」，每場謝票送出18K白金珍珠鑽石頸鏈，並由導演麥啟光主持，現場觀眾包剪揼決勝負送出，場面緊張熱鬧。

（即時娛樂）