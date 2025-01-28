麥玲玲預測生肖運程（1）｜肖蛇犯太歲需冲喜 屬馬做事要謹慎 肖羊需親力親為 (19:52)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測蛇年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖蛇：屬蛇的朋友來到蛇年是犯本命年，犯本命年屬於犯太歲的一種，不過傳統上如果有大喜事沖喜自然是最好，中國人話一喜擋三災，無喜是非來，太歲當頭坐，無喜必有禍，在犯太歲的年份最好有大喜事沖喜，包括結婚、添丁、買樓、創業當然最好，但是這類投資建議也要保守一點。幸好有一些吉星拱照，有歲駕星，歲駕星是皇帝出巡的星，代表事業運不錯，另外天解星，天解星是半吉半凶，代表有困難然後慢慢解決，會先難後易，身體健康方面本命年要特別注意，因為有劍鋒星，劍鋒星代表容易受金屬傷害，開車的朋友或平時接觸金屬的朋友要特別小心，另外還有浮沉星，代表容易有水險，熱愛水上運動的朋友記得結伴同遊。建議在蛇年，除了攝太歲之外，捐血洗牙都是不錯的選擇。另外生肖蛇的朋友可以佩戴一些雞形和牛形的吉祥物，這樣就自然平平安安。

肖馬：屬馬的朋友到蛇年本質上不錯，但是中國人話蛇纏馬腳，所以做事要謹慎一些，好在有好多吉星照住，有太陽星，代表了男性貴人，如果做生意是同男士業務有關，比如男士服裝、模型、汽車等，今年有機會財源滾滾。另外有文昌星，文昌代表讀書考試，所以今年的事業運相當不錯；還有天空星，天馬行空，想象力和靈感會幾好；至於天廚星，代表好多人請你飲飲食食，應酬頗多。凶星有一個咸池桃花，是虛幻、短暫的桃花，所以今年雖然屬馬的女孩子桃花不錯，但是也要小心身邊短暫的桃花，還有小心墻外桃花的出現。另外有晦氣星，容易與人溝通不足，多加注意人際關系。

肖羊：屬羊的朋友來到蛇年要有心理準備，需要自己親力親為，因為在這個年份無吉星照住，在沒有吉星的年份，好多事情就要自己做，沒有人幫你，傳統上無吉星照住，會借對宮生肖牛的吉星，只借到華蓋星，華蓋星代表藝術才華。如果屬羊的朋友在這個年份，做一些與藝術有關的工作，仍然是不錯，但是借過來的星得三成力量，依舊靠自己比較多。凶星有月煞星，月煞星代表女性帶來的麻煩，今年盡量不要和一些女性朋友、親戚、長輩一齊做生意，會容易因財失義；還有豹尾星，豹尾星是踩到豹條尾，會咬你一啖，代表是非小人，做人做事要低調。至於喪門星，是家宅星，麻麻地，最好裝修下屋子，換下家具，這樣就大吉大利。

（即時娛樂）