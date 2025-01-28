麥玲玲預測生肖運程（2）｜肖猴吉中藏凶 屬雞事業運不錯 肖狗重新開始 (20:30)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測蛇年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖猴：屬猴的朋友到蛇年，原則上猴和蛇是好朋友，是六合生肖，但原來又有少少矛盾，所以猴除了合太歲，還有刑太歲和破太歲，心情相當複雜，今年是吉中藏凶的年份，要特別小心。好在有好多吉星照住，有天乙貴人和太陰星，太陰星是女性的貴人星，也是財星，還有歲合星，本身是一半桃花星，屬猴男仔今年桃花運相當不錯，人緣都很好。不過遇到的女仔可能大你少少，如果不介意姐弟戀，這段感情可以發展。凶星有貫索星，代表糾纏不清，今年與人合作要小心；還有孤辰星，所謂男怕孤辰，女怕寡宿，今年感情上雖然多姿多彩，但是自己的感覺都是孤單，留心情緒方面，最好佩戴鼠形和龍形的飾物，自然開心些。

肖雞：屬雞的朋友到蛇年，算相當不錯，這一年有三臺星、將星、地解星，三臺星好似樓梯的臺階，代表步步高陞，所以在蛇年事業不錯，升職加薪應該無問題；將星是有領導才能的星，尤其是有利於武職的朋友，比如從事消防、警察這一類的朋友更加不錯；地解星代表搬遷，可能今年會有搬動情況。凶星有五鬼星和官符星，五鬼星代表疑神疑鬼，在這年份感情上可能會互相猜疑，記得坦誠相向。官符星代表官非訴訟，容易打官司，簽文件合約一定要小心，最好請教專業人士。

肖狗：屬狗的朋友來到蛇年，是一個重新開始年份，因為屬狗在龍年是沖太歲變化最多，如果在龍年已經歷一些變化，今年就重新開始，尤其感情運方面，今年有紅鸞星，紅鸞代表桃花，有紅鸞星動的意思，如果你在龍年分手，在蛇年會遇到一些新朋友，可以發展一段新感情。吉星有月德星，貴人運不錯；還有唐符星，唐符星對事業的幫助非常大。凶星有小耗星，代表小破財，小的破財可以主動去化解，如多做善事，或買多少少喜歡物品，即所謂破歡喜財，這樣財運反而就好。

（即時娛樂）