麥玲玲預測生肖運程（3）｜肖豬宜動不宜靜 屬鼠投資要步步為營 肖牛發揮藝術才華 (21:00)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測蛇年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖豬：屬豬的朋友來到蛇年是沖太歲，在十二生肖之中變化最多，感情和事業都可能會有一些衝擊，財運起落更大，在蛇年要小心部署，運勢不一定差，問題是需要主動應驗，這年可以多些走動，因為有驛馬星，宜動不宜靜。感情運需要一些關係的變化，比如打算結婚的朋友就無影響，但如果已拍拖多年，但未打算結婚，這關口年容易有分手情況。另外有國印星，國印星表示掌管權力，有這個星其實事業運仍然不錯。凶星有大耗星，是一個大的破財星，投資方面一定要穩健，而欄桿星代表困難重重，做事要經歷一些波折；歲破星代表容易得罪一些重要的人，講話一定要小心，所謂言者無心，聽者有意。披頭星是家宅運的星，裝修一下房子就自然平安，建議在蛇年佩戴兔和羊形的吉祥物，這樣自然就開心健康。

肖鼠：屬鼠的朋友到蛇年算是相當不錯，因有玉堂星，玉堂本身是一個財星，代表金玉滿堂，在蛇年掙錢的能力強了；還有兩個很大的吉星，有紫微星和龍德星，紫微星和龍德星都是強有力的貴人星，今年用自己的人脈關係，可以做成很多事。但同時有凶星，暴敗星代表三更窮五更富，起落比較大，雖然有玉堂星這個財星照住，但投資方面建議仍要步步為營，小心謹慎一點比較好，因有時候一個月掙很多，但另一個月又會變化好大，要未雨綢繆。天厄星是出門後要小心天氣變化，行李的延誤，出門多的朋友要謹慎些。屬鼠的朋友過了蛇年，來到馬年就是相沖年，所以到第四季度記得要好好準備。

肖牛：屬牛的朋友來到蛇年算不錯，因為牛和蛇本身是三合生肖，當你和太歲是好朋友，原則上做事會順利少少。牛在龍年時，曾有輕微地犯太歲，到蛇年會相對穩定一點。可惜今年只有一個吉星照住，是華蓋星，華蓋是皇帝出巡時的羅傘，很漂亮，是一把傘，但是這把傘很孤單，所以華蓋星代表孤單，所謂獨斷獨行的一個人的星，有華蓋星，藝術才華的發揮不錯，大家都欣賞你，如果你做的行業和藝術或者創作相關，都是不錯；感情運來講，這個星有一點宗教傾向，代表不合群，有一點孤單。凶星有羊刃星，容易受傷；還有白虎星，馬路如虎口，開車朋友一定要小心。另外天哭星，代表出門容易有小驚嚇，出行多的朋友要謹慎些。

（即時娛樂）