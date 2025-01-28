麥玲玲預測生肖運程（4）｜肖虎宜處事低調 屬兔有吉星助事業 肖龍注意健康 (21:33)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測蛇年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖虎：屬虎的朋友到蛇年是犯太歲，因虎和蛇叫寅巳刑，是刑太歲和害太歲，害即遭人陷害，在蛇年人際關係要小心，容易有小人，遇到小人的年份，為人處事低調點比較好。吉星有福星，是自己心態上很開心，也都代表有一些偏財；另外天德星是上天之德，會帶來些好運；同時有八座星，財運算不錯。凶星有捲舌星，代表是非口舌；還有六害星，會容易有一些小人陷害，今年做事方面要全面一點，包容一些，好的人際關係會令全年運氣都好。犯太歲年份除攝太歲，貼身佩戴馬形和狗形的飾物，因虎和馬、狗是好朋友，，這樣就平平安安。

肖兔：屬兔的朋友來到蛇年算相當不錯，因兔在龍年曾是害太歲，在蛇年無沖無合，做事情穩定些。吉星有祿勛星，祿勛代表以前朝廷俸祿，對事業運幫助很好，升職加薪理論上沒有問題，這個星對打工朋友相對好些，但對做生意的朋友可能幫助不大。凶星有天狗星和吊客星，代表出門之後會有一些天氣變化或航班延誤，盡量不要參加危險的戶外活動，同時今年也會遇到一些小的危險，家宅運如要化解這些小危險，最好裝修一下，或者換家具，尤其貼身的大型家具，如牀墊和沙發，能夠換一下，迎接新的氣運，自然平平安安。

肖龍：屬龍的朋友到蛇年是一個重新開始的年份，因在龍年時曾歷本命年，好多朋友有一些變化，包括離離合合、財運和事業運的變化，當然在蛇年好不好，也要看你在龍年是怎樣。有的朋友已結婚，今年有天喜星容易添丁，有的朋友去年分手，到蛇年是一個重新開始的年份，天喜星是一個桃花星，容易遇上心儀對象，而且這段感情發展很快，好大機會可以雙喜臨門。凶星有病符星，病符星不是大的病痛，是傷風感冒會比較多，記得留意自己的身體健康；還有陌越星，代表面對陌生環境帶來的壓力，容易睡得不好，可以鍛練一下，多接觸大自然，自然身體就能好些。

（即時娛樂）