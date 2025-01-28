李駿傑虐心情歌《活》MV挑戰演技 初嘗淋雨戲邊拍邊打冷震 (22:31)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）去年首次單獨到海外演出，今年繼續挑戰自己，繼早前到日本成就解鎖學懂滑雪外，本年度首支個人單曲《活》選擇跳出「冶艷Remy」框框，以虐心情歌揭開序幕，Jeremy更在MV中展現演技，演繹撕心裂肺的失戀之痛，除了要嚎啕大哭及亂擲傢具泄憤外，更初嘗淋雨戲，適逢拍攝當日寒流襲港，凍到入心入肺之餘，失戀之痛亦同樣夭心夭肺。

《活》由跟Jeremy合作無間的王雙駿監製、周耀輝填詞，以及「雷同二友」的謝芊彤作曲、To Lee@逆流編曲，道盡分手後的傷痛。Jeremy說：「因為很久沒有打造過暗黑曲風，今年希望重拾音樂初心，做回第一年當solo歌手的自己，所以透過《活》去揭開序幕。MV講述分手後的傷痛，當中不乏發脾氣及放空的場口，對我來說難度很高，幸好閒時有看愛情電影及劇集，可以從中取經，知道要以怎樣的表情去詮釋那些痛苦的感覺，所以《活》的MV比以往的MV更考演技，更具挑戰性！」

由於《活》MV要呈現沉鬱的感覺，男主角Jeremy理應「生人勿近」，想不到其中一場戲竟吸引不少同事聞風而至！他笑說：「因為MV中有一場浸浴戲，竟然吸引不少同事來探班，起初聽到時也相當驚訝，其實所謂的浸浴戲，只是浸過腳面而已，頂盡是露腳趾給大家看，最好笑是我看到現場工作人員失望表情，部分人看完浸過腳面的場口後便離開了，哈哈！」雖然只是水浸腳趾，但已足夠Jeremy沾寒沾凍：「因為拍攝當日天氣寒冷，只要一淋水便馬上感受到寒意，幸好工作人員有準備熱水及包巾幫我保暖。」

Jeremy今次的MV與水有緣：「我為今次MV獻出了『第一次』，第一次在冬天拍淋水戲，事關MV中有一幕要在雨中對嘴唱歌，當日天氣寒冷，加上凌晨6時，氣溫份外清涼，真的一邊拍一邊打冷震，同時要兼顧表情管理，幸好最終出來的畫面唯美，頓覺一切也值得！」

2025首支個人主打歌已搏到盡，Jeremy預告今年的驚喜及挑戰陸續有來：「之前預告今年會出碟，所以希望嘗試不同曲風，將不同面貌的Jeremy帶給樂迷，甚至展露罕見的一面。與此同時，下月會跟Anson Lo（盧瀚霆）及宣美舉行演唱會，新年小休數天陪家人後，便要火速返回『作戰狀態』，落力排舞，以及做好事前準備功夫，務求為各位觀眾帶來驚喜，敬請期待！」

（即時娛樂）