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唐鶴德貼和「哥哥」張國榮合照 跟網民拜年：祝蛇年吉祥 (11:43)

文章日期：2025年01月29日

今天（29日）大年初一，張國榮摯愛唐鶴德（唐唐）在社交平台，貼出和哥哥和大棵桃花下珍貴舊照，唐唐寫道：「哥哥和我一起祝福大家蛇年吉祥 身體健康 萬事如意 恭喜發財。」

（即時娛樂）

 

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