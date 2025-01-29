唐鶴德貼和「哥哥」張國榮合照 跟網民拜年：祝蛇年吉祥 (11:43)

唐鶴德貼出和哥哥張國榮的合照跟網民拜年。（Ig圖片）

今天（29日）大年初一，張國榮摯愛唐鶴德（唐唐）在社交平台，貼出和哥哥和大棵桃花下珍貴舊照，唐唐寫道：「哥哥和我一起祝福大家蛇年吉祥 身體健康 萬事如意 恭喜發財。」

（即時娛樂）