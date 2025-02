next

十優港姐麥明詩去年11月宣布造人成功,當時表示已懷孕5個月,近日懷胎逾7個月的她,仍到主題公園睇熊貓,由於太太臨盆在即,身為準爸爸的盛勁為,全力照顧麥明詩,並在外傭招聘網站發文請女傭,不過他似乎忘了自己是麥明詩老公的身分,在該網站上載面積逾900呎﹑位於大角咀住所的照片,令愛巢意外曝光。

同時盛勁為對應徵外傭列出要求,他表示本身已有一位外傭,目前想請多一位有經驗照顧初生BB的外傭幫手,其中有一位似乎感興趣的外傭留言指自己6月初才完約,不過盛勁為則指"we need a helper to arrive in Mar/ April 2025",字裏行間疑爆了太太的預產期應是3﹑4月左右。

(即時娛樂)