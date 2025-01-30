Lolly Talk輪流到隊員家中拜年 想與其他地方藝人合作 (16:10)

女團Lolly Talk今天（30日）大年初二與HOY TV主播王凌燕吃開年飯。成員Yanny打頭陣rap着說祝賀語，隊友們笑言有壓力。8位成員大談賀年習俗，阿妹透露Lolly Talk每年都會輪流去齊所有隊員的家中拜年：「我們每次都會叮囑家人不要預備太多食物，我們還有7個站要吃東西，每年都會吃得很飽。」Sinnie說會招呼隊友吃家鄉美食：「我的家人會自己炮製肉丸，然後會炸肉丸。」阿蛋也說媽媽會炮製家鄉小點：「用花生醬撈粉，然後我們8個一齊撈起。」

Yanny表示《Lolly Lolly寵物拯救隊》是她去年做過最開心的節目：「我很少接觸其他動物，一直以為自己只喜歡貓狗，但接觸過蛇、刺蝟及鸚鵡後，覺得我也喜歡其他每種動物。」Tania也說拍攝很開心：「節目將我平日對寵物的知識應用在節目中，真的可透過節目認識很多。」

談到新一年的計劃和目標，阿蛋說想接觸更多不同範疇。Sinnie表示：「我們曾與其他地方的藝人合作，最好合作單位都會寫歌，那樣就可以寫歌給我們，或者由我們寫歌給他們。」Ah Yo希望有多些演戲或拍劇的經驗，希望2025年大顯「蛇」手。Elka就希望拍攝旅遊節目，MeiMei補充：「因為我們太喜歡一起這感覺，一起吃美食，一起工作。」

（即時娛樂）