馬米高英國迎新歲 訪年宵市場粉絲歡迎大叫：明星啊！ (21:16)

YouTuber馬米高（Michael）到台灣發展並在世新大學讀碩士課程，去年畢業後，他搬到英國生活。今年農曆新年首次在英國過年，他專程到倫敦香港人搞的年宵市場感受熱鬧氣氛，想不到他到訪好墟冚，粉絲們大叫「明星啊！」令周圍的人留意。不少檔主熱情送上禮物，又請他試食。Michael在其中一個攤檔玩抽揮春，檔主問他新年願望？他說想到荷李活發展，現場的人也大聲為他打氣。他回覆《明報》說：「今年計劃真係去荷李活做明星，會嘗試到外地闖。為咗實現去荷李活做明星， 我而家喺英國都有audition試緊鏡， 任何類型角色都想試，自我挑戰。」

他逛年宵時遇上一個檔主是陳卓賢（Ian）3月英國演唱會的搞手，對方也提出有合作機會，互相留了聯絡。他笑說：「這個可能是夢想，平日我在社交平台也有唱歌，可能發放出正能量。我相信有熱情，夢想會有成功實現的機會，去年底我在牛津大學修讀了一個短期課程。一個人有想法，某程度是會實現，當然想之餘也要行動並非坐著等。」

Michael稱在年宵認出他的人比想像中多，其中一個15歲小妹妹說8歲已開始睇他的YouTube，媽咪也是粉絲，小妹妹示愛令他好感動。又有博士生是他的粉絲，想不到支持者是來自五湖四海。他說：「英國的天氣真係搞唔掂又凍又濕，但年宵市場的人好溫暖，有新年氣氛，感覺在英國的香港人好團結、有愛！」不過，「明星」在年宵也有被檔主藐的經歷，他說：「買格仔餅時，我都係搞氣氛，講笑咁講：『我係明星嚟㗎！』當時女檔主反應是藐爆，跟身旁的人說:『佢係明星喎！』若果英國人遇這情況，會發揮幽默感笑著回應。當刻我好感受到香港人的『親切』態度，就係藐你。我唔覺得傷心，但好想提醒香港人，人哋同你傾偈可以寬容啲、開心啲，唔需要太認真，笑吓咪算囉！」

（即時娛樂）