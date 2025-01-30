梁詠琪《嚦咕嚦咕》角色夠經典 周秀娜王丹妮起哄約打牌 (18:56)

Gigi在2002年賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》飾演的詠琪，至今仍令不少觀眾留下深刻印象，不少朋友也稱要在過年時約她打一場麻將。娜姐及Louise立即起哄，說想再看《嚦咕嚦咕》的詠琪打麻將，要約她與楊詩敏（蝦頭）一齊打牌。（鍾一虹攝）

梁詠琪（Gigi）、周秀娜（娜姐）、王丹妮（Louise）今個農曆年除了忙拜年，也要為賀歲片《臨時決鬥》宣傳，拉隊到戲院進行謝票活動。Gigi表示今年的首個新年願望是《臨》片票房大收旺場，拍攝時搏命地打、付出的努力能得到觀眾支持。Louise好奇Gigi可會帶西班牙籍丈夫Sergio去拜年，Gigi說︰「年年也會一同拜年，他會做足向長輩斟茶的習俗。最難忘婚後第一年，我把所有紙幣放在枱上準備入利市時，他看見有多張『金牛』時驚訝地問︰『原來新年要用那麼多錢？』我說︰『是，大家開心、吉利，不可以沒利市。』他然後說︰『要那麼多錢﹗幸好只派第一年﹗』我答︰『你錯了﹗年年也要派利市﹗』他覺得中國人派利市是一種祝福，很特別﹗」

Gigi表示每年都會將「恭喜發財」等賀年祝福說話交由Sergio及女兒Sofia說︰「大家聽到他們講時也很興奮，覺得他們很叻，很得意﹗我從前會買中國服飾給Sofia，把她打扮成中國娃娃。不過，她現在10歲了，在衣著上有個人想法。我也試過與丈夫飛返西班牙過農曆新年，我特別帶備傳統賀年食品，又在屋內掛起揮春。老爺、奶奶覺得這樣過節很新鮮﹗」談到她在2002年賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》飾演的詠琪，至今仍令不少觀眾留下深刻印象，Gigi笑言︰「不少朋友也稱要在有生之年跟我在過年時打一場麻將。我會打麻將，但很少打，難約人打。大家都要照顧家庭，每逢新年就打一次。」娜姐及Louise立即起哄，說想再看《嚦咕嚦咕》的詠琪打麻將，要約她與楊詩敏（蝦頭）一齊打牌。

仍然單身的娜姐稱每逢農曆年都會換紅色內褲，又會在家中客廳擺放桃花，惜至今仍未遇上真姻緣。她說︰「我今年會繼續求桃花運，希望有更多人緣及觀眾緣，姻緣快點來到﹗我其實保密戀情？如果有，我不會刻意隱瞞，但會顧及另一方的意願。我暫時未有，順其自然，目前先寄情工作，我事業心也重的﹗」Louise稱往年農曆年不用工作，就與丈夫及女兒返澳洲度假。她說︰「珀斯有很多香港人、亞洲人，過年氣氛更傳統。飲茶、食飯的地方有舞龍舞獅採青儀式，大家都鬥快把利市放入舞龍的口，又會放爆竹，周圍又掛滿揮春，有送舊迎新感覺。我會在家中不同角落擺放全盒，與親戚開派對慶祝。」

（即時娛樂）