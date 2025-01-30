視帝張振朗演而優則想從商 盼有日做上市公司主席？ (22:51)

張振朗憑無綫劇集《反黑英雄》「徐國賢」一角成為雙料視帝，在早前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」。他坦言這兩個獎是非常驚喜和開心的禮物，今個農曆年一定會大派利市給同事，又會請親友吃鮑參翅肚、約《反黑》團隊食飯慶功。「花費幾萬蚊是免不了，沒所謂，最重要大家開心﹗」對於好友姚子羚助攻，於頒獎禮前送他「視帝朗」稱號，張振朗坦言尷尬，但感激她開口中。「現在她說什麼，我都會聽從，買六合彩前都要找她選幾個號碼。如她叫我結婚？哈，那我就懷疑她說話是對是錯﹗」已屆適婚年齡的他坦言每逢拜年都會被親友催婚，但他自覺未到適合時機，和女友楊偲泳仍未有計劃。「這些事自自然然會發生，我們比較Chill，等有這個念頭時才考慮結婚，目前事業為重。」

回想當日從同是三屆視帝的羅嘉良、黎耀祥手上接過獎座，張振朗覺得有傳承的意義，他自覺永遠無法超越他們的成就，未來要走出一條屬於自己的路。「我未必能再奪視帝獎，可能我的公司將來能上市，我想嘗試做生意，尋找更多可能性，跟品牌推出聯乘時裝和精品。」談到未來大計，張振朗期待主演劇集《刑偵12》及《奪命提示》早日推出，特別是首次跟林保怡合作的《刑偵12》。「保怡很百厭，在片場四周探索，又叫我不要跟劇本、背對白，拍攝過程很開心。請教他演技？我喜歡偷師，會坐在攝影機後看保怡怎樣演出，演慘情戲時為何演得那麼好。他帶了很多資料、外國電影給我看，讓我知道能從不同方面令演出更貼近現實。」張振朗一直夢想買大屋給家人居住，他直言今年會趁樓價跌好好計劃。「雖然我現在的能力離買大屋仍有一段距離，但已開始戒買車，也想請教林盛斌（阿Bob）投資心得，希望可以快點達成。」

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（即時娛樂）