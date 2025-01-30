馮允謙唔識碌柚葉沖涼習俗 雲浩影年卅晚食盆菜到初二 (21:55)

馮允謙新一年祝大家掙多些，而他希望自己事業再上層樓，寫多些好歌、唱多些好歌給大家聽。雲浩影拿著揮春說：「我手上『大吉大利』揮春，寓意我開『大』啲嘅騷，然後出『大』碟，掙『大』錢唱『大』歌，盆滿缽滿，所有嘢都『大』！」黃淑蔓說：「我係蛇女，今年犯太歲，大家都記得要去攝太歲！我蛇年心願，希望可以做晒佢哋兩個（馮允謙和雲浩影）嘅願望！」

每個家庭都各有農曆新年小習俗，黃淑蔓期待吃媽媽整的水餃：「每年都會同爸爸媽媽一齊倒數迎接年初一。媽咪每年會包餃子，在其中一粒餃子入面放開心果，邊個食到就嗰年會好幸運。另一個習俗是初一唔准洗頭，好辛苦呀！」雲浩影則說：「我屋企唔准沖涼，話會洗走運氣。」馮允謙說：「我仲知道唔可以剪頭髮。」雲浩影補充：「新年唔可以掃地，要掃都要由大門口掃入屋，咁就唔會掃走啲好運。」馮允謙聞言哈哈大笑說：「放心，我好少掃地，所以屋企好污糟。」馮允謙不知「碌柚葉」用途，黃淑蔓解釋說：「年廿八要連埋碌柚葉一齊沖涼，可以洗走衰運。」雲浩影搶答：「坊間有碌柚葉嘅沐浴露，唔使真係揸住碌柚葉沖涼！」

除了打掃清潔習俗，雲浩影表示屋企新年一定食盆菜，而且會訂兩大個，由年卅晚間食到年初二，還會不停加入食物，最終變成打邊爐，而她最愛吃瑤柱，笑言：「因為瑤柱會煮到散晒，所以我一開始就食晒啲瑤柱。」馮允謙笑言最鍾意食蝦，因他鍾意笑哈哈。黃淑蔓就鍾意食髮菜，因為鍾意發財。

（即時娛樂）