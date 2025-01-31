《祥賭必贏》票房破400萬 謝安琪岑珈其現身與阿Sa鬥戲 (13:21)

蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、朱栢康（朱康）、邱士縉、吳家忻、胡楓、楊偲泳及楊偉倫（阿卵）主演的賀歲片《祥賭必贏》1月28日（年廿九）上映，至今（31日）的累積票房已衝破400萬。除了事先張揚的洪嘉豪特別客串外，謝安琪（Kay）和岑珈其亦驚喜現身，分別飾演街坊女賭神和盲人賭徒。兩人與阿Sa同場鬥戲，大放笑彈。

Kay與阿Sa在賭枱上「決戰十三張」，大騷牌技。Kay透露：「其實我唔識玩十三張，要靠阿Sa教我點樣砌牌。導演仲請咗個美女魔術師，現場教我點樣洗牌，唔算好難學，花咗半餐飯時間就學識！」首次參演賀歲片，Kay十分開心︰「我一直好鍾意同屋企人入場睇賀歲片，所以今次有份參與特別開心，加上可以同張先生（丈夫張繼聰），又有我鍾意嘅演員包括阿Sa、朱康、阿卵合演一套喜劇，作為演員覺得係一件好夢幻嘅事。拍攝時仲親眼見證阿Sa成功表演飛牌絕技，真係歎為觀止﹗」

岑珈其飾演一位戒賭中心的盲人賭徒，與阿Sa出盡法寶力抗賭癮，場面爆笑。珈其感謝導演羅耀輝邀請他客串賀歲片，令他終於能與阿Sa同場演戲。珈其說︰「以前合作嘅電影冇乜機會同阿Sa對戲，今次好開心可以一齊飾演戒賭人士，埋位前睇劇本排戲我哋經已係咁笑，拍嘅時候都有笑場，大家都拍得好開心！」

（即時娛樂）