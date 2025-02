next

「教主」盧瀚霆(Anson Lo)平日工作忙,少有時間陪伴家人。昨天(30日)農曆年初二,他在社交平台分享與父母外出用餐,為母親慶祝生日的照片和片段。他更變身攝影師,為爸媽影合照。Anson Lo說︰「Happy birthday mom﹗I love you﹗The Best Lady﹗Happy New Year Too﹗」大批粉絲留言向教母送上生日祝福。相中的Anson Lo梳了一個齊蔭髮型,有粉絲稱最初以為是幾年前的照片,及後看見偶像的身形才發現是近照。Anson Lo特意再出Post說︰「大家都以為這是2019年的舊相,It's from tonight, 2025﹗」

(即時娛樂)