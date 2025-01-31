《臨時決鬥》票房破500萬 王丹妮玩20米垂直滑梯驚到喊 (15:39)

王丹妮在賀歲片《臨時決鬥》中，有一場要挑戰20米高空滑梯「沖天水龍捲」的戲，本身畏高的她拍攝時驚到喊。（大會提供 / 明報製圖）

古天樂、梁詠琪、王丹妮、周秀娜、胡子彤等合演的賀歲片《臨時決鬥》28日年廿九上映，成為開畫票房冠軍，上映3日票房衝破500萬。王丹妮（Louise）在戲中為挑戰女拳王而接受艱苦訓練，當中更有一場要挑戰極大離心力的20米高空滑梯「沖天水龍捲」。畏高的Louise戲內戲外也嚇得手凍腳震。

劇情講述胡子彤帶Louise去到水上樂園，希望令訓練崩緊的Louise得以輕鬆。害怕垂直衝的Louise沒想過是要挑戰20米直衝落底的滑梯，她說︰「我從小就有畏高，我可以轉同揈，但垂直有離心力嘅玩意就唔得，過山車都可以，因為係向前，可以見到發生乜事。今次拍攝，我真係很驚。」拍攝前，Louise已表現非常緊張，走上樓梯時一直心跳加速，到達頂層步入滑梯準備瀡滑梯時更緊張到喊，手揗腳震地說︰「真係好驚！」她滑下時不停慘叫，着地後還需要接子彤幾句對白。

完成拍攝後，眾人上前慰問，Louise表示手指僵麻和手震。她哭着說：「滑落嚟時真係好恐佈，我凍到雙手及全身都僵硬咗，控制唔到情緒。我嘗試張開眼睛，但真係開唔到。麥啟光導演讚Louise面對恐懼仍表現出色，Louise直言︰「我怕要再拍，努力收拾自己理智完成對白。」除挑戰高空滑梯，Louise表示今次拍攝首次接觸泰拳和動作戲，她屬血虛體質，易有瘀傷，拍攝時幾乎每天都要塗去瘀膏掩蓋瘀傷。

（即時娛樂）