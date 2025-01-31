洪永城爆老婆不滿兩女兒似爸爸 麥玲玲批有望追仔成功 (17:07)

洪永城在節目《2025風生水起》中透露太太梁諾妍為兩個女兒的樣子似足他而不開心。（TVB提供、梁諾妍Ig圖片 / 明報製圖）

薛家燕、胡美貽、莊子璇、徐文浩主持的TVB風水賀年節目《2025風生水起》，今個星期有嘉賓葉念琛、郭珮文、王海榛（前名王子涵）、Hey Brother、洪永城、陳懿德及鄭衍峰。生肖屬蛇的郭珮文蛇年犯太歲，堪輿學家麥玲玲表示犯太歲利多於弊，但叮囑郭珮文要小心「爛桃花」。郭珮文談到擇偶條件時，強調最重要是心地善良。

麥玲玲在昨晚（30日）一集的「開運搵師傅」環節中，讚洪永城濃眉耳珠靚，是好男人的面相特徵，家庭觀念重，也有點怕老婆。洪永城透露太太梁諾妍為兩個女兒的樣子似足爸爸而不開心︰「佢覺得一屋洪永城，例如佢明明嬲緊我嘅，但抱住個女時覺得『咦？又係洪永城？』佢成日講笑話：『我咁辛苦生BB，但出到嚟你嘅樣嘅，咁我有咩回報呀？』」莊子璇問洪永城是否天生外父相，麥玲玲說︰「佢條命仔女都有，有機會要追到第4胎至有囝囝。」

薛家燕及堪輿學家李丞責找來了男團Hey Brother成員麥長青、曹永廉、唐文龍、李思捷一起吃開年飯，黃智賢因拍劇未現身。4子表示兩年前已有組團想法，想帶給香港人正能量。至於為何叫Hey Brother，李思捷表示靈感來自薛家燕的歌曲《皆大歡喜》︰「Hey呢個字一定行運，因為Hey呀Hey呀Hey﹗」薛家燕大笑問：「又畀你諗到？」李思捷扮正經說：「我諗咗5分鐘呀呢個Gag﹗」李丞責為眾人測字，建議Hey Brother向跳唱方向發展，而且要多練震音。他說︰「Hey Brother喺未來3年應有好發展，但要小心受傷，唔好太堅持己見。 」

麥玲玲將在今晚播出的新一集表示牙齒生得靚及嘴巴長得夠大的人都是當主持的材料，她指陳懿德、鄭衍峰耳頭生得圓，是天生旺老闆的人，而鄭衍峰性格猶豫及奄尖。鄭衍峰稱陳懿德多追求者︰「我一識佢，就有好多男仔追佢﹗」

（即時娛樂）