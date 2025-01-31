張敬軒被批蛇年行桃花運有望脫單 44歲生日最想父母健康 (18:24)

張敬軒今天（31日）大年初三出席沙田馬場《農曆新年賽馬日》活動，演唱 《財神到》、《櫻花樹下》賀年版及《羅賓》幾首歌時獲不少粉絲送利市，他一度分心唱錯歌詞。軒仔受訪時稱唱錯歌詞是因為昨晚才收到歌曲的改編版本，他笑言︰「收利市好開心，被錢財冲昏咗頭腦。」談到同場的堪輿學家麥玲玲批生肖屬猴的他蛇年偏向輕鬆舒服，吃喝玩樂較多，而且會行桃花運，不止有望脫單，還可以慢慢揀，軒仔笑道︰「真係？等我洗乾淨對手先﹗我暫時未感覺到桃花，最緊要係正桃花，唔係爛桃花。不過，我今年脫單係真，因為開始同唔同音樂人合作，遲啲仲會同Tyson Yoshi合唱新歌。」

軒仔明天44歲生日，他透露明天開始放大假︰「我之前都唔會特別搞生日會，可能同爸媽食餐飯慶祝，嚟到呢個年紀只希望爸媽身體健康。我未諗好會唔會去旅行，玲玲師傅話唔好去東北位，香港深度遊都幾好。」軒仔笑言人生邁向新階段，慢慢開始了年長人士的生活習慣，會在餐廳內看馬經。他說︰「會唔會做馬主就隨緣，見到啲馬主朋友照顧愛駒百年歸老負擔好大，我暫時未有足夠經濟能力，但會向呢個目標努力。」軒仔又說年廿九的公司團年飯聚會上變成「米奇老鼠」共影了500張相，沒時間𢭃利市，也未有機會跟閃現的黃子華合照。

談到早前擔任陳慧嫻演唱會嘉賓，軒仔說︰「見到觀眾好掛住佢，搞到我都心癢癢想喺紅館開騷，但今年開唔開到要睇吓有冇期。」對於有網民指陳慧嫻邀請他及男團ERROR任表演嘉賓，級數差別太大，軒仔表示︰「網民有好多唔同年齡層次，大家都可以發表意見。我睇ERROR做嘉賓嘅片段，見好多人鍾意，亦有人讚ERROR之前開嘅騷好好睇。歌手開騷請嘉賓，有圈中朋友到嚟支持係一份心意。開騷嘅歌手係主菜，嘉賓係好靚嘅頭盤或甜品，都希望觀眾鍾意。」

麥玲玲透露將開拍網上頻道節目，多與粉絲接觸。她說自己生肖屬馬，蛇年要多走動，又笑言想有「桃花」，但如有「欄桃花」已要偷笑。

（即時娛樂）