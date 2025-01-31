倪樂琳想見財神沾旺氣 梁嘉莹盼事事順利 楊梓瑤未定去向 (19:01)

應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹及季軍楊梓瑤製作環保賀年掛飾，利用舊利市封製作「福」字圖。倪樂琳說小時候已會把漂亮又有特色的利市封交給母親循環再用，梁嘉莹每年也會等正月十五才拆利市，楊梓瑤說︰「小時候會拿部分利市錢買喜歡的東西，其餘的存入銀行。我很喜歡幫媽媽包利市，很開心又有成就感。媽媽是北方人，每逢過年都會吃餃子，我也會幫忙搓麵粉包餃子。」身形纖瘦的她稱不怕肥，面對賀年美食時不會忍口，但會盡量不吃宵夜，以免第二天水腫。梁嘉莹稱近日胖了點，打算在今個農曆年節食戒口，但談及新年時必吃的年糕又忍不住想破戒。

倪樂琳自言出身自小家庭，雖然一家人也會吃盆菜、行花市，但家裏的過年氣氛不太濃，今年最想參與公司的賀年活動或節目，與大班人一同過節感受熱鬧氣氛。她說︰「新一年最希望家人、朋友身體健康、世界和平、心想事成、事業順利﹗公司以往都會找同事扮財神，我希望有機會沾一沾旺氣，祈求新一年財源廣進。」正修讀碩士課程的梁嘉莹希望盡快完成學業及多接工作，包括人際關係的所有事也順利。楊梓瑤希望今年在北京電影學院順利畢業，她未決定畢業後繼續進修還是全身投入演藝事業，會視乎工作量才決定去向。

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（即時娛樂）