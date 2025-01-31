高海寧拒絕假桃花免浪費時間 馬國明想買樓送老婆安樂窩 (20:02)

視帝馬國明（馬明）、高海寧（高Ling）殺入電影圈，擔正演出賀歲片《麻雀女王追男仔》。馬國明自言是影壇初哥，本身就是「零票房」，沒有《麻》片成績壓力。他笑言從玄學角度看，踏入九運旺女性，深信黐住高Ling有運行。高Ling認為電影票房跟劇集收視一樣沒法控制，只能做好演員本分。

他們在戲中透過打麻將道出與家人之間的親情，現實中的他們同樣不愛賭博，只會偶然與家人打牌聯繫感情。高Ling覺得工作掙錢很辛苦，賭錢輸20元已很肉痛。他們認為「牌品好，人品自然好」，高Ling被問到將來會否在麻將枱上測試心儀對象的人品時說︰「不會，我會介紹給馬國明夫婦認識。物以類聚，如他們投緣，證明是同類人。有時候，男仔看男仔比較準，我不想浪費時間在假桃花上﹗」

單身多年的高Ling不強求絪緣，要趁事業運好把握機會。她說︰「入行多年終於等到充實的工作行程，我去年雖然沒休息過，少見到父母，但很享受工作過程。我沒刻意想拍拖，將來若遇上，當然不抗拒。我愈來愈相信命運，從前拍劇也很努力，但直至《新聞女王》，大家才見到我做的一切。既然所有事不到我控制，就珍惜眼前擁有的。」高Ling笑言早已問過馬國明可有「筍盤」介紹，馬國明坦言沒有人選︰「好朋友都已是人夫。我不緊張高Ling嫁不出，她條件好，是她選人。」

回顧2024年，馬國明和高Ling也滿意成績，高Ling被問到是否豬籠入水時露出滿意笑容︰「開心呀，馬明都開心﹗他常說我行運，我說︰『我全年對住你，我行運即係你都行運。』」馬國明強調︰「我不是隨口說，真的覺得她行運﹗最近一齊拍劇時看Playback，見到她有光芒滲出來，愈來愈靚。」高Ling也讚馬國明婚後神采飛揚︰「每次見到他也很開心，常將太太掛在嘴邊。」

馬國明稱去年有很多拍廣告和登台機會，除了買東西獎勵自己，也買給老婆。他說近年經常搬屋很辛苦，希望今年可置業，和太太有個安樂窩。談到蛇年大計，馬國明說︰「做演員最想遇到能發揮的好角色。何時生BB就順其自然，不強求、不心急。」高Ling希望今年的收入可翻倍，買到一間能住幾十年的新屋。他們希望未來能在演戲上有更多新嘗試，高Ling說︰「我中學時看過一本愛情懸疑小說，很想將故事拍成電影或短劇。我入行後認識了作者，有提及過想將小說拍成電影，但男主角會變成女仔，要求很高。」馬國明笑言扮女仔不夠靚，未敢接受挑戰。

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（即時娛樂）