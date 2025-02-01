陳卓賢推出今年首支新歌 變身社畜反轉遊戲世界 (14:07)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）推出親自作曲的2025年度首支個人單曲《NPC的一場意外》，他透露創作概念時說︰「創作這首歌時的中心思想是要突出現實與幻想的對比，就像一個上班族每天都在重複同樣的工作，但偶爾會發發白日夢、放飛自我，活在自己的幻想世界中，於是與填詞人T-Rexx商量後加入打機的NPC概念。」NPC是Non-Player Character的縮寫，意指「非玩家控制的角色」。Ian續說：「人生在世，每一個人都是NPC，雖然角色看似早已被設定好，但仍然有空間可以跳出框框，脫離既定的世界，其實每個NPC都可以成為自己的主角！」

為了表達出現實與幻想的對比，Ian在MV中飾演熱愛打機的上班族，機緣巧合下跳進遊戲世界中，為庸碌平淡的生活增添樂趣。他說：「今次MV概念是講述一個熱愛打機的上班族，每日生活只得返工及打機，有一日突然進入了自己的遊戲世界，一個只得自己的奇異世界，令生活增添趣味。現實中行屍走肉的人，內心也能有璀璨的世界！」

拍攝當日，Ian跟隨「社畜時間表」上班：「清晨3時便起牀，很久沒試過天未光便要工作，可以跟工作人員一起看日出，對上一次如此早起牀已經是前年拍劇的時候，當時幾乎每日都是清晨3、4時起牀，勾起不少回憶。」Ian坦言辛苦也是值得，事關《NPC的一場意外》是今年第一首solo歌，希望展現不同面向的陳卓賢。他說：「今年第一首歌玩味較重，但之後的作品未必會跟《NPC的一場意外》相似，應該會有更多不一樣的作品，敬請期待！」

（即時娛樂）