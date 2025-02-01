Sica寧放棄錢途 保住頭髮拒讓七仙羽剪髮招財 (15:02)

ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》明晚（2日）播出新一集，P1X3L 5G請來七仙羽（七師傅）分析蛇年運程。屬龍的Sica被指新一年有天喜星，容易拍拖兼大肚。七師傅還拿出開運鉸剪，打算幫Sica剪髮招財。Sica大驚，寧願保住頭髮也不要財，被七師傅指她錯失財機。同樣屬龍的Marco被指今年壓力大，容易失眠。Marco表示：「因為好少錢呀！」七師傅豪氣地說「我畀你」，隨即拿出利市給Marco。George和Phoebus見狀紛紛上前𢭃埋一份。七師傅表示在夢中看到Marco超越MIRROR，Marco立即緊張地說：「呢啲嘢唔講得㗎！」

屬虎犯太歲的George被指今年會有皮膚病，而且會發作5次；同樣犯太歲的Yoyo卻獲七師傅稱讚說話技巧好，懂得逗人開心，遇上的小人都會變貴人。七師傅還讚Yoyo人靚、眼大、牙齒白，有旺夫相，然後拿出開運鉸剪幫她剪髮招財。Yoyo未有像Sica，乖乖地給七師傅剪去一小撮頭髮。今年運勢最好的是屬鼠的WinWin和Phoebus，七師傅說他們事業運極好，將獲公司力捧掙大錢。她還說：「如果想搵老婆，就要搵WinWin﹗」

P1X3L 5G在節目中玩臭手遊戲，最臭手的人可獲得七師傅的改運大法，但同時要接受大懲罰。在臭手遊戲《拋寶碟》中，各人要用不同神器來拋寶碟。George聽從七師傅教路，背着靈樹拋，竟然一拋即中。Sica亦使出「借運大法」，不惜被七師傅騎在身上，再借用師傅之手來拋，成功將寶碟拋到樹上。Sica大叫：「多謝師傅！」Ash慘奪臭手王之位，贏得七師傅改運大法。

（即時娛樂）