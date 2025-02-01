容祖兒向內地樂迷推介MC 古巨基自揭曾找黃凱芹執手尾 (15:23)

TVB節目《聲生不息‧大灣區季》今晚（1日）播出第7集，主題為「香港男歌手」，除了常駐歌手李宇春、陳小春、周筆暢、古巨基、回春丹、容祖兒、黃子弘凡、薛凱琪、李昊及衛蘭，還有嘉賓黃凱芹、林智樂及黃洛妍。祖兒隊及小春隊出賽前為了爭奪心水男歌手金曲瘋狂鬥嘴，李昊更嚇到一度跪地。祖兒和李宇春演唱完《老派約會之必要》後，竟應主持方力申要求和李宇春鬥玩爛Gag，祖兒成功憑題目「哪一個職業會感覺最驚訝」笑翻全場。她在節目中不忘推廣香港樂壇：「在《聲生》舞台，我覺得我有責任推薦更多我覺得有潛質及好的新生代，其中一個我非常欣賞的就是MC（張天賦）。」小春及基仔獻唱已故巨星張國榮歌曲《春夏秋冬》，令不少觀眾及主持何炅哭成淚人，小春事後表示所有人在綵排時都很沉重。

首踏《聲生》舞台的黃洛妍（Janees）持有小提琴演奏學士學位，她應主持何炅要求以輕快佻皮的風格拉奏小春的歌曲《算你狠》，獲全場一致讚好。同樣首踏《聲生》舞台的黃凱芹稱現場觀眾太熱情，令他演出時有點害羞。何炅介紹黃凱芹時，指他創作的作品多達200多首，後台的小春說︰「他幫我寫過歌﹗」基仔亦透露黃凱芹曾幫他「執手尾」：「我同佢一齊合寫過一隻歌，我有一首歌寫咗一半，想來想去唔知怎樣寫，然後就請Chris幫我完成。」

（即時娛樂）