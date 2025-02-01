譚杏藍自認戀愛腦 多次情傷未有陰影 下月閃嫁圈外男友 (17:02)

36歲的譚杏藍（小花）兩年前與拍拖10年的ToNick主音趙善恆（恆仔）分手不久後就遇上真愛，去年8月宣布接受拍拖一年圈外男友Ronald的求婚，兩人將於下月舉行婚禮。小花近日接受商台《星光背後》訪問，公開由情傷到決定閃婚的心路歷程。小花表示待嫁心情輕鬆︰「我哋會喺3月、4月搞兩場婚禮，因為太多朋友同家人出席，本來以為會有壓力，但可能搞得活動多，自己又鍾意搞活動，覺得好開心，當搞event。」她透露兩日婚禮為一天戶外西式、一天室內傳統中式，配合有不同需要的親友，安排喜歡美食、有小朋友的親友參與室內婚禮。

小花與未婚夫Ronald 2023年開始交往，翌年8月就決定結婚。對於被指閃婚，她說︰「閃婚有咩問題？啱咪得囉！」她認為只要遇到對的人，雙方有共同目標，可以交往不久就結婚。小花透露Ronald早在拍拖第一天已表明以結婚為前提，她亦有共同目標，所以一拍即合很快發展至同居階段。小花遇上心儀對象時從不介意主動示愛，她披露與Ronald因疫情與大班好友一起行山認識，最初2人各心有所屬，她對Ronald亦沒有特別印象，及至2人差不多同時變回單身，她才對Ronald漸漸產生好感。小花說︰「之前一大班人咁見，真正交流係去到2023年初，兩個都回歸單身，成日一班人飲嘢同打保齡。係我約佢先嘅，因為我對佢有好感先同埋覺得佢完全係我想要嘅人，佢好乖仔，而我嘅性格亦唔鍾意收收埋埋。」她坦言Ronald是唯一一個令其家人迅速信任的男人︰「佢好自然就吸引我媽咪！我家教比較嚴，阿媽11點就會催我返屋企。拍拖期間，有一次我媽知道我喺Ronald屋企，佢直接打畀Ronald，仲話『叫阿女唔使返』，我好震驚！」

小花表示其情史不算豐富，未婚夫亦只拍過6次拖。她說︰「我以前會傾盡所有為對方付出，遇上Ronald後終於感覺到雙方都付出嘅唔同。我幾戀愛腦，好鍾意付出，愛對方就想對方好，但人大咗就覺得要改變，依家同未婚夫嘅關係好平等好舒服，亦覺得關係舒服最重要同最難得，既然咁難得就一定要一齊。」雖然曾多次受情傷，小花直言未對感情灰心過︰「周街咁多男人，每個都唔同性格，我點解要失望同放棄？好似啲人咁講『新 is better』，要向前望，我格言係『一日未放棄，一日都未算輸』﹗」

談到生育大計，小花稱本來沒打算生小朋友，但因有風水師指她今年很大機會懷孕，因而改變了想法。她說︰「聽完佢講，我會諗吓邊間房做BB房。屋企人冇畀壓力，但Ronald比較傳統想生兒育女，咁就隨緣啦。」

（即時娛樂）