李幸倪衝事業未計劃結婚 鄧小巧勸VIVA勿與同行拍拖 (18:45)

李幸倪（Gin Lee）龍年大豐收，打破「萬年女銀」宿命，在商台及新城兩台頒獎禮獲得女歌手金獎。她笑言之前連奪3年女歌手銀獎，大家印象深刻才送上這個有創意稱號。Gin說︰「經過長時間努力，終於得到一個女歌手最高榮譽，確值得開心。至於可有信心在蛇年保持氣勢成為『萬年女金』，我不想給自己太多壓力，但會繼續努力。今年會推出新碟、與不同單位合作推出新歌，最大目標是年尾演唱會開多幾場。」Gin與圈外男友已拍拖超過7年，她直言未計劃當蛇年新娘︰「沒有這個計劃，我會把所有精力放在工作上。我沒有結婚生子壓力，希望先做好事業，還有很多進步空間。」

鄧小巧自覺幸運，大部分時間也能心想事成。她說：「我今年目標是推出唱片，已被歌迷追了很久。」與外籍丈夫結婚近3年，她未有生育計劃，稱會隨緣。 鄧小巧表示：「生小朋友要看緣分。如果有小朋友，我希望能全心全意照顧，但目前仍有很多事想做，也想演戲，一直等待機會，希望有導演賞識，所以現在不是生小朋友的最佳狀態。我是英皇歌手的『三姑媽』，已經姨甥滿堂。」

女團VIVA去年推出了3首跳唱歌，今年想轉風格出慢歌，並再次拍攝團綜。她們說︰「我們都男仔頭，希望蛇年能接受更多新挑戰，如玩激流、跳傘。不過，我們要有『家長』陪同，或叫Gin及鄧小巧兩位長輩一起去玩。」4位成員目前仍單身，鄧小巧勸她們擇偶不要揀圈中人︰「對象最好是教師、律師或醫生，安安穩穩。」VIVA稱︰「沒姻緣不緊要，最重要有人緣，我們已約好去拜月老求人緣，先以事業為重。」曾傲棐（Arvin）沒親戚在港，一直想去親戚家中拜年的他說︰「加入公司後終於恨到，可以去老闆家中團拜。這是我第一年可以做到大家農曆年慣做的事。」

Gin Lee：

Hair : Heibie Mok@heibiebie @artify.lab

Makeup : Omix Leong @omix

Wardrobe：@sandroparis @majepairs @aliceandolivia_hongkong

鄧小巧：

Hair：Don Don @ Indulgence Salon

Makeup：andy_makeup_

Arvin曾傲棐：

Hair：@myos_karol

Makeup：Sakura Chow @sakura.c_official

Wardrobe：@kangol_hk @fingercroxxhk @ithk

VIVA：

Hair：Ritz Lam、Jeremy Wong、Kelvin Liu、Taka Chung、Hiro Chow @myos_hair

Makeup：Cyrus Lee Makeup Team、Irene Hung、Davina Cheung

Wardrobe：Mardi Mercredi HK

Venue：Studio Meta

欲知專訪詳情，請留意明天（2日）明報娛樂版。

（即時娛樂）