龔嘉欣渴望愛情 盼遇上真命天子 不排除閃婚做蛇年新娘 (22:39)

龔嘉欣（Katy）入行16年終於捱出頭，上月在無綫的台慶頒獎禮上首奪視后獎項，惟與此同時也面對不少惡評，被指非實至名歸。面對外界的質疑，她平靜地說︰「雖然不能說自己現在怎樣，但相信一定比過去進步。當然，每一個賽果也沒法令所有人認同，一定會有不同聲音，不打緊﹗最重要是不想令給予機會的人失望，我珍惜每一個機會，盡力做好本分已足夠。這個獎雖然是『最佳女主角』，但絕非只屬於我一個人，當中有很多人幫我完成這個夢。隨着年紀長大，我演的角色也比從前複雜。我想繼續挑戰自己，等待被監製或編審發掘新的一面。」

雖然每逢農曆年也沒有親人在身邊，Katy有好友陳凱琳、譚凱琪等陪伴，從不感到孤單。她說︰「我們雖是同行，但從不視對方為競爭對手，彼此沒秘密，連工作酬勞多少也會分享。」兩位閨密均已為人母，已屆適婚年齡的Katy坦言也想當媽媽︰「跟小朋友相處很開心，我很喜歡小朋友。每次聚會合照，只有我一個沒抱着小朋友，陳凱琳會借兒子給我抱。」Katy坦言很想找到另一半，正等待真命天子的出現，但一切也要看緣分。她透露入行後曾低調拍拖，也曾遇過符合結婚條件的對象，惜最後因工作太忙及其他因素，始終未能發展至談婚論嫁階段。

Katy坦言已單身了一段頗長日子，很樂意認識新朋友，擇偶條件亦很簡單，兩個人有共同方向，支持對方的工作，能像好朋友一樣談天說地就可以。她說︰「很怕被人說揀擇，我並不是這樣﹗」Katy認為兩個人想一起，一定要有時間相處，奈何她的工作時間難遷就，藝人的另一半也要面對聲音和壓力，因此比從事普通職業的人難遇上真命天子。已經35歲的她自覺需要踏入人生新階段︰「我很矛盾，忙是最大的問題。我覺得工作忙才有安全感，但卻失去了很多私人時間。很多人能事業、愛情兼顧得很好，我從前卻不是這種人，只有0和100，沒有中間，常覺得仍很想工作，未準備好結婚。我現在成熟了，應該能好好分配時間。」

談到早前戴上戒指、穿上婚紗及手持花球與張馳豪拍MV，Katy透露拍攝當日曾幻想自己將來的婚禮，不知道可有機會在現實中穿婚紗。她說︰「將來的另一半或不想辦婚禮，我會很配合，什麼也可以，最重要大家開心。即使將來的另一半比我年輕或年長很多，我也不介意，最重要大家能溝通。如今年能遇上適合的人，我會閃婚，不會考慮太多。我想早日結婚，大家看着我長大，也想我幸福，早日找到惜我的人，我期待早日告訴大家好消息。」

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（即時娛樂）