姜皓文主演賀歲片分飾兩角笑稱被老婆整蠱 再錄歌變喊包 (19:42)

姜皓文（黑哥）與太太殷寧夫妻檔上陣炮製賀歲電影《哈哈哈新年喜戲》於2月6日上映，姜皓文主演兼監製外，還連唱兩首電影歌曲，除電影同名賀年歌外，另一首是唱出他心聲的《那裡才是我的家》。同是監製的殷寧最初想配合電影購買一些歌曲，但版權問題，加上資金有限，於是找朋友寫了《那裡才是我的家》。姜皓文當第一次聽這首歌時，已被曲詞感動，他被觸動說：「我覺得好有感覺，每次聽這首歌都會不期然喊起來，那種孤兒的心態，跟自己少年的成長感覺好似，好想有個家。」

殷寧爆料笑說：「他（黑哥）的助手每次見到他錄音時喊，便馬上悄悄地給他遞紙巾，以免人家看見他落淚，他過程中喊了不下數次，我終於發覺黑哥原來是一個喊包。」雖然喊了無數次，但姜皓文覺得眼淚流得有價：「這首歌感動人心之餘，同時給大家有一種家和溫暖感覺，多些關懷身邊人，為大家帶來希望。之前在馬來西亞宣傳時曾到訪當地孤兒院，為他們獻唱這首歌，希望可以激勵這些小朋友。」

姜皓文希望《哈》片在港上映有不俗票房，因此片對他來說是考牌作，無論面對幕前幕後的崗位都是一次很大挑戰。他感謝圈中好友宣萱、李璨琛、陳靜、林盛斌等，在百忙中飛往馬來西亞參與拍攝。說到他戲中一人飾演兩個角色，是身兼編劇的殷寧特別為他度身訂做，他笑言不知是考驗他還是整蠱他？要演兩個角色，還兼顧幕後，真的頗吃力，但也開心得到這個經驗，了解一部電影的製作過程不簡單，好辛苦但做完後好有滿足感，感謝與太太努力完成這「不可能的任務」。姜皓文與殷寧透露會在港四出謝票，與觀眾互動。

（即時娛樂）